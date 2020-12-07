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Почему вещание "Радио Свободы" запрещено в США?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Общественный деятель Турсунбек Акун ранее обвинил радио "Азаттык" в очернении членов конституционного совещания.

"Известно, что радио финансируется Конгрессом США. Они вмешиваются во внутренние дела страны. Приглашают в эфир членов совещания, инициаторов курултая и называют предателями. Мы на протяжении 20 лет поднимаем вопрос курултая. Мы, получается, предатели? Где этика? Сегодня СМИ, финансируемые иностранными государствами, сталкивают политические силы и занимаются провокацией", - возмутился бывший омбудсмен.

Турсунбек Акун заявил, что будет обращаться к руководству "Азаттыка" в связи с озвученными вопросами. Правда, повлияет ли его заявление на мнение руководства издания вопрос. Тем более, он же сам и сказал, что СМИ финансируется Конгрессом США, а значит истинное руководство находится точно не в Кыргызстане.

Что же касается слов Акуна по поводу того, что "СМИ, финансируемые иностранными государствами, занимаются провокацией", то примечательно, что эфирное вещание "Радио Свободы" запрещено по политическим мотивам в Азербайджане, России, Иране, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане.

Кроме этого, интересным является тот факт, что распространение контента "Радио Свобода" в США запрещено на законодательном уровне, то есть гражданам Америки не ведомы информационные материалы данного СМИ.

При этом, любая критика в адрес "Радио Свобода" воспринимается, в том числе и в Кыргызстане, как давление на свободу слова и демократии. Сразу же на защиту данной организации встают представители прозападных НПО и международные институты, аффилированные с США, а также официальные лица Америки.

Кто платит, тот и музыку…

К слову, до начала 1970-х "Радио Свободу" финансировали через бюджет ЦРУ, поскольку финансировать частные организации Конгрессу было запрещено законом. Позднее после обнародования связи радиостанции с ЦРУ запрет был отменен и ассигнования стали выделяться Конгрессом США напрямую.

Радиостанцию же в те годы создавали с одной целью – разжигание протестных настроений в СССР. Для чего Конгрессу США этот медиа-инструмент сегодня вопрос, конечно, интересный.

Есть мнение, что под прикрытием демократических ценностей в завуалированной форме "Радио Свобода", также, как и в Кыргызстане, сегодня продолжает заниматься деструктивной деятельностью, которая направлена на постепенное нагнетание общественно-политической ситуации в государстве. Возможно поэтому материалы того же "Радио Азаттык" зачастую носят политизированный и однобокий характер. Журналисты при публикации материалов основной упор делают на тесное сотрудничество с представителями НПО, правозащитных организаций и оппозиционных политиков, испытывающих лояльное отношение к западным странам.

В настоящее время, также и среди населения зреют недовольства работой радио в Кыргызстане. По крайней мере, в соцсетях распространяется мнение, что "Азаттык" чаще всего готовит провокационные материалы, отвечающие исключительно только интересам США в противовес национальным интересам страны.

Может начать с себя?

США и финансируемые ими СМИ и НПО неустанно пытаются нести миру так называемые "демократические ценности". Однако стоит напомнить, что в тех же штатах до сих пор проводят смертные казни с использованием электрического стула. А до 2005 года и вовсе к казни приговаривались дети, а женщины и по сей день.

Далек от демократического идеала и избирательный процесс в США. Это хорошо показали недавние выборы главы государства.

На выборах президента США наблюдались явные фальсификации! Это признают даже американские СМИ, которые в основном настроены против Трампа. Если "голосовали" умершие избиратели, если сотни тысяч писем с бюллетенями были посланы с ложными адресами, если избирательные комиссии не пускали на подсчет голосов наблюдателей от республиканцев, есть основания пересмотреть выборы. Однако, несмотря на подобные претензии, судьи все же отказали "проигравшему" Трампу.

В этой связи примечательно, что в прошлом году именно администрация президента США Дональда Трампа в бюджете на 2020 год планировала сократить финансирование "Радио Свободы". В частности, прекратить работу трех служб корпорации "Радио свободная Европа/Радио Свобода" - грузинской, татаро-башкирской и северокавказской. А также Белый дом предлагал сократить расходы на балканскую службу "Радио Свобода", прекратив деятельность в Черногории и Македонии".


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URL: https://www.vb.kg/394897
Теги:
выборы, США, Дональд Трамп, Кыргызстан, СМИ
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