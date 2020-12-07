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Артем Новиков осмотрел сгоревшую школу в Баткенской области

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- Оксана Гут
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Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков в ходе рабочей поездки в Баткенскую область осмотрел школу в селе Чон-Талаа Баткенского района, в которой сегодня произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Местным органам власти поручено совместно с Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве КР провести ремонтно-восстановительные работы в здании школы.

"Необходимо провести работу по скорейшему восстановлению здания школы. Соответствующие финансовые ресурсы будут выделены", - сказал Артем Новиков.

Школа была построена в 1980 году. Образовательное учреждение рассчитано на 180 мест, в ней обучалось более 300 учеников. В момент возгорания, произошедшего сегодня утром, в школе не присутствовали ученики, пострадавших нет.


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URL: https://www.vb.kg/394900
Теги:
Баткенская область, МЧС, пожар, правительство, школа, Кыргызстан, Артем Новиков, премьер-министр
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