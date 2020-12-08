Успеть подарить праздник за три недели

Дорогие читатели, ваша помощь нужна не только в горе, но и в радости. Вернее, в ее сотворении - без вас просто не получится порадовать новогодними подарками сотни малоимущих ребятишек и стариков. Весь декабрь мы будем рассказывать о новогодних благотворительных акциях, выбирайте любую, присоединяйтесь! Делов–то - перечислить на электронный кошелек "ЭЛСОМ" любую сумму! И пусть этот сложный год в каждой семье закончится праздником.

Новый год и Рождество - особенное время в году. Наверное, это родом из детства - ожидание доброго волшебного преображения жизни и исполнения заветных желаний. И сколько бы нам ни было лет, это чувство возвращается каждый раз, когда с отрывного календаря облетают последние листки.

Подрастают наши дети, и мы непременно хотим передать им "по наследству" это радостно–трепетное отношение к празднику. Они пишут письма новогоднему волшебнику, а мы исполняем их заветные мечты. И вот этот детский восторг - когда малыш под елкой находит долгожданный и желанный подарок - он же остается с каждым навсегда!

Но так бывает не у всех. Есть семьи, которым чудо не по карману. По разным причинам - тяжелой болезни одного из родителей, многодетности или бедности. Новогодний стол - предел, который могут осилить сотни семей. Вот именно для них уже пятый год соцотдел православной церкви проводит акции "Письмо Деду Морозу" и "Навстречу Рождеству". Ребятишки, проживающие суровое детство, должны хоть раз в жизни попросить у новогоднего волшебника желанный подарок.

- Каждый год одно и то же: читаем письма - и душу щемит. Такие они все трогательные, наивные и честные. Из каждой строчки сквозит детством. В каждом письме - своя заноза боли. Да, ее невозможно излечить никакими подарками, но ведь чудо в том, что только в детстве одна большая радость может озарить светом весь мир. Давайте вместе подарим эти чудесные мгновения деткам, у которых с самого рождения все очень непросто! - просит руководитель отдела Елена Иванова.

...В этом году сто ребятишек с непростой судьбой будут ждать подарки от социального отдела, где их семьи взяты на постоянный учет. На подарки нужно собрать двести тысяч сомов. Пожертвовать любую сумму просто:

перечислить на "ЭЛСОМ" 0550824814 (если переводите через мобильное приложение, нужно войти в меню "покупка товаров и услуг" и ввести код агента 12129, на экране должо высветиться miloserdie.kg);

передать их можно в отдел социального служения и благотворительности Бишкекской и Кыргызстанской епархии (Бишкек, пр.Жибек Жолу, 497, пересекает ул. Тоголока Молдо, Свято–Воскресенский кафедральный собор).

По поводу подарков звоните по телефону 0555–923–565 (Надежда Хохлова).

Артур и Тимур в этом году едва не осиротели. Их маму - Ирину Глущенко - выписали умирать из больницы (у женщины отказали обе почки, а денег на гемодиализ не было). Помощи ждать тоже было неоткуда - Ира недавно похоронила мужа и старшую дочь. Видимо, здоровье и не выдержало.

В общем, на жизнь Ирине Глущенко собирали всем миром. Фонд "Руки добра" договорился о бесплатном гемодиализе в турецкой клинике, а мы взяли женщину на выхаживание в палату для паллиативных больных. На наших глазах произошло невероятное - состояние Ирины стабилизировалось с каждым днем, она потихоньку стала восстанавливаться и через месяц уже выписалась из паллиативной палаты. Ушла своими ногами, хотя врачи "пророчили" самое худшее. Конечно, Ирина теперь пожизненно должна получать гемодиализ, но это не мешает ей жить, работать, воспитывать своих чудесных мальчишек, у которых всегда ко всем одна просьба: "Молитесь за здоровье нашей мамочки, чтобы она всегда была с нами". Артур и Тимка растут настоящими помощниками для Ирины. Старший - серьезный, ответственный, рассудительный. Младший - ласковый, веселый, чистая мамина радость. Братья писали послание доброму волшебнику и теперь с замиранием сердца ждут ответа. Мальчишки любят учиться, надеются, что школы снова откроются, и мечтают о школьных рюкзаках, полных ручек, карандашей, фломастеров, бумаги.

А вот Дашу и Лешу Лузгиных наши читатели помнят по многочисленным публикациям - их мама не раз обращалась в "Вечерку" за помощью. Брат и сестричка - близнецы. На двоих у них не только общие дата рождения и фамилия, но и диагноз - расстройство аутистического спектра. Таких, как они, называют "люди дождя" из–за замкнутости и особенностей развития. Но мама ребятишек - Оксана - не согласна с "приговором", который вынесли врачи ее детям. С самого их рождения она борется за каждое новое достижение в развитии и навык своих близнецов. А вот папе Даши и Леши все это оказалось не интересно очень скоро. Он уехал в Россию якобы на заработки, обещал забрать семью, но пропал. Такое часто бывает в семьях, где растут особенные дети.

Оксана осталась один на один с настоящей бедой: у Даши, кроме РАС, диагностировали серьезное поражение почек, врачи настаивали на их удалении и пересадке. И только благодаря помощи одного из лучших хирургов–урологов почки у девочки удалось сохранить.

А вот диагноз РАС никуда не делся - это генетическая "поломка", и ее не исправить. Но есть методики, помогающие таким деткам максимально приблизиться к нормальной детской жизни - научиться играть не только со своими руками, но и игрушками, говорить, ухаживать за собой и даже учиться в школе. Несколько лет назад для того, чтобы Даше и Леше дать этот шанс, мы всем миром собирали им на реабилитацию в фонде "Рука в руке" - огромные деньжищи за усеченный курс. Но именно он научил Оксану правильно работать с детьми, помогать им выстраивать контакт с миром. И что вы думаете? Дашка опередила Лешу и в этом году пошла в первый класс обычной школы! Это огромная победа ее мамы. Ребенок, которому врачи "пророчили" глубокую умственную отсталость, занимается музыкой и сам(!) пишет письма доброму волшебнику! И в подарок просит новое постельное белье для себя и брата с веселыми мультяшными рисунками.

Помощь - в "Руки добра"

Есть в Бишкеке еще один благотворительный фонд, который постоянно поддерживает продуктами и вещами сотни семей. Каждый четверг на их "доброй точке" раздаются продукты малоимущим.

В основном сюда приходят многодетные мамы, воспитывающие детей в одиночку. Брошенные женщины с детьми - бич нашего времени.

"Руки добра" всегда работают на пределе своих ресурсов, ведь каждую неделю им нужно собирать сотни килограммов продуктов. И они физически не смогут осилить еще и около ста детских подарков.

- Несмотря на все трудности уходящего года, каждый ребенок ждет чуда, особенно в семьях с хронической нуждой. Мы, команда волонтеров ОБФ "Руки добра", открываем сбор средств на подарки для детишек из малоимущих семей и особенных деток. Каждый год на протяжении девяти лет мы вместе с вами делаем этот праздник по–настоящему волшебным! - обращается ко всем неравнодушным людям руководитель фонда Алена Конорева."ЭЛСОМ" фонда "Руки добра": 0554045122.

Адрес: улица Асаналиева, 68. Телефон: 0(554) 045–122.