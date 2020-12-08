Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 103.15 - 103.60

Талант Мамытов поздравил работников телевидения и радио с праздником

254  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов поздравил работников телевидения и радио с профессиональным праздником - Днем работников телевидения и радио Кыргызской Республики.

Ниже приводим текст поздравления:

"Уважаемые работники телевидения и радио!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников телевидения и радио Кыргызской Республики! 8 декабря 1958 года - символическая дата в истории кыргызского телевидения, в этот день вышла в эфир первая телевизионная передача. С этого момента телевидение и радио стали играть важную роль в нашей повседневной жизни.

Работники телевидения и радио ежедневно и неустанно освещают все события, происходящие в нашей стране. Сейчас - в век современных технологий, невозможно представить нашу жизнь без информации. В то время, когда наша страна переживает непростой период развития, вы проделываете огромную работу, побуждая людей к единству и солидарности, оперативно предоставляя достоверную информацию.

Ваша основная цель - доносить до общества объективную информацию, прививать духовные ценности будущим поколениям, чтобы наша страна двигалась в правильном направлении. Выполнение этой задачи напрямую зависит от вашего творческого потенциала. Уверен, что ваш профессионализм и креативность будут способствовать стабильности и развитию нашей страны. Желаю творческих успехов, новых идей и неустанного стремления к своему тяжелому и трудному делу. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья и благополучной жизни".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394912
Теги:
праздник, президент, телевидение, Кыргызстан, СМИ, Талант Мамытов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  