Инфекционная больница в Кадамжае находится на стадии завершения

Исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с ходом строительства инфекционной больницы в городе Кадамжай Кадамжайского района. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата правительства.

Здание медицинского учреждения, возводимого в рамках предоставления гуманитарной помощи Кыргызской Республике, находится на стадии завершения. Больница, состоящая из двух корпусов на 214 койко-мест, будет сдана в эксплуатацию в течении 5-7 дней.

Осмотрев строящееся здание, Артем Новиков отметил оперативность строительных работ. Вместе с этим, и.о. Премьер-министра подчеркнул важность соблюдения всех норм при строительстве и создании необходимых для строителей условий работы.

Отметим, что ранее Республика Узбекистан приняла решение оказать помощь в строительстве двух медицинских учреждений из быстровозводимых конструкций. Одна из больниц будет находиться в городе Бишкеке, другая - в городе Кадамжай Баткенской области.