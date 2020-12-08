В Исфане после реконструкции открыт аэропорт

Аэропорту города Исфана присвоено имя великого государственного деятеля КР Исхака Раззакова, сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорт "Манас""

В церемонии открытия нового аэровокзала в Баткенской области 7 декабря 2020 года принял участие исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков.

"Сегодня двойной праздник. Открывается новый, отремонтированный аэропорт в городе Исфана, который будет носить имя великого государственного деятеля Исхака Раззакова. После строительства нового здания аэровокзала и реконструкции элементов аэродрома аэропорт получил Сертификат годности и допущен к эксплуатации в соответствии с требованиями Авиационных правил Кыргызской Республики. Этот аэропорт служил народу более 45 лет. Надеюсь, что после реконструкции он прослужит еще долгие годы", - отметил Артем Новиков.

И.о.главы правительства поздравил всех присутствующих с открытием важного инфраструктурного объекта и отметил, что открытие аэропорта является результатом плодотворной работы.

"С возобновлением работы таких аэропортов можно говорить о том, что воздушные ворота нашей страны открыты для всех стран. Ежегодно в республике авиационными услугами пользуется более двух миллионов людей, перевозится более 22 тысяч тонн груза. Расширяется география авиарейсов из республики. На сегодняшний день перелеты осуществляются из 31 страны мира, и работа в этом направлении будет продолжена", - заключил и.о. Премьер-министра.

В рамках проекта "Реконструкция искусственного покрытия элементов аэродрома аэропорта "Исфана" произведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, стоянки для воздушных судов и перрона. Уложено 75 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия с применением современного специального геосинтетического материала-геосетки. Длина взлетной полосы - 1 735 м, ширина - 35 м.

Кроме этого, в 2019 году был построен новый аэровокзал общей площадью 553 кв. м с новыми стойками регистрации, досмотровыми аппаратами, багажной лентой, комнатой матери и ребенка. Созданы все благоприятные условия для пребывания пассажиров в аэропорту.

Справочно: Аэропорт "Исфана" введен в эксплуатацию в 1974 году. В советские годы он принимал такие самолеты, как Як-40, Ан-2, Ан-26, Ан-28, BAE-146-200, вертолеты всех типов. На аэродроме имеется одна асфальтобетонная искусственная взлетно-посадочная полоса (ВПП) – 1 735 х 35 м. Класс аэродрома: "ЗС" (нормы ИКАО) и "Д" (нормы МАК).

Аэровокзальный комплекс рассчитан на обслуживание рейсов внутренних воздушных линий в светлое время суток. Последний капитальный ремонт АВК проведен в 2007 году.