Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 103.15 - 103.60

В Исфане после реконструкции открыт аэропорт

332  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Аэропорту города Исфана присвоено имя великого государственного деятеля КР Исхака Раззакова, сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорт "Манас""

В церемонии открытия нового аэровокзала в Баткенской области 7 декабря 2020 года принял участие исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр КР Артем Новиков.

"Сегодня двойной праздник. Открывается новый, отремонтированный аэропорт в городе Исфана, который будет носить имя великого государственного деятеля Исхака Раззакова. После строительства нового здания аэровокзала и реконструкции элементов аэродрома аэропорт получил Сертификат годности и допущен к эксплуатации в соответствии с требованиями Авиационных правил Кыргызской Республики. Этот аэропорт служил народу более 45 лет. Надеюсь, что после реконструкции он прослужит еще долгие годы", - отметил Артем Новиков.

И.о.главы правительства поздравил всех присутствующих с открытием важного инфраструктурного объекта и отметил, что открытие аэропорта является результатом плодотворной работы.

"С возобновлением работы таких аэропортов можно говорить о том, что воздушные ворота нашей страны открыты для всех стран. Ежегодно в республике авиационными услугами пользуется более двух миллионов людей, перевозится более 22 тысяч тонн груза. Расширяется география авиарейсов из республики. На сегодняшний день перелеты осуществляются из 31 страны мира, и работа в этом направлении будет продолжена", - заключил и.о. Премьер-министра.

В рамках проекта "Реконструкция искусственного покрытия элементов аэродрома аэропорта "Исфана" произведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, стоянки для воздушных судов и перрона. Уложено 75 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия с применением современного специального геосинтетического материала-геосетки. Длина взлетной полосы - 1 735 м, ширина - 35 м.

Кроме этого, в 2019 году был построен новый аэровокзал общей площадью 553 кв. м с новыми стойками регистрации, досмотровыми аппаратами, багажной лентой, комнатой матери и ребенка. Созданы все благоприятные условия для пребывания пассажиров в аэропорту.

Справочно: Аэропорт "Исфана" введен в эксплуатацию в 1974 году. В советские годы он принимал такие самолеты, как Як-40, Ан-2, Ан-26, Ан-28, BAE-146-200, вертолеты всех типов. На аэродроме имеется одна асфальтобетонная искусственная взлетно-посадочная полоса (ВПП) – 1 735 х 35 м. Класс аэродрома: "ЗС" (нормы ИКАО) и "Д" (нормы МАК).

Аэровокзальный комплекс рассчитан на обслуживание рейсов внутренних воздушных линий в светлое время суток. Последний капитальный ремонт АВК проведен в 2007 году.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394915
Теги:
аэропорт, Кыргызстан, Артем Новиков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  