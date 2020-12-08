По факту хищения бюджетных средств задержан инспектор Счетной палаты

УГСБЭП по г. Ош задержан инспектор Счетной палаты. Об этом сообщает пресс-служба Финансовой полиции.

Управлением Финансовой полиции по г. Ош в ходе ранее расследуемого досудебного производства по факту хищения бюджетных денежных средств на сумму около 13 миллионов сомов, задержан А.К. - инспектор Счетной Палаты КР по Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областям.

7 декабря Ошским городским судом задержанному применена мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО г. Ош.

Ранее, по данному досудебному производству задержан руководитель ОсОО "С.Т." гражданин П.Т.

Напомним, УКС Ошской области заключило договор с указанным ОсОО на строительство подъездных и внутри поселковых дорог жилмассива Кенсай г. Ош, после чего перечислил денежные средства на общую сумму более 42,9 миллионов сомов. Однако, на сегодняшний день объект в эксплуатацию не сдан, а объем и сумма невыполненных работ составил около 13 миллионов сомов.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются должностные лица причастные к лоббированию интересов указанного ОсОО, а также ведется работа по возмещению денежных средств в бюджет государства.