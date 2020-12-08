Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store

Серию предновогодних акций в магазинах O!Store продолжает бренд Xiaomi Redmi со своими бестселлерами.
Только с 7 до 31 декабря 2020 года при покупке Redmi Note 9S или Redmi Note 9 Pro вы получите портативное зарядное устройство powerbank от 10 000 мАч в подарок!
Все смартфоны в O!Store можно оформить в рассрочку или в кредит. В магазинах O!Store и интернет-магазине ostore.kg на все смартфоны предоставляется официальная гарантия фирмы производителя. Заказывайте смартфоны Xiaomi на сайте ostore.kg или по телефону 0705 007 000.
Количество товара и подарков ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Акция действует с 7 до 31 декабря 2020 года включительно.