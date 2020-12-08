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Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store

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Серию предновогодних акций в магазинах O!Store продолжает бренд Xiaomi Redmi со своими бестселлерами.

Только с 7 до 31 декабря 2020 года при покупке Redmi Note 9S или Redmi Note 9 Pro вы получите портативное зарядное устройство powerbank от 10 000 мАч в подарок!

  1. Очередной хит от Redmi и любимец пользователей Redmi Note 9S. В этом смартфоне есть всё, что нужно для счастья – яркий дизайн, отличные материалы корпуса, большой дисплей, сканирование лица и отпечатков пальцев, производительность, 4 камеры и быстрая зарядка. Время автономной работы – сильная сторона всей серии Redmi Note.
  2. С Redmi Note 9 Pro у вас будет ощущение, что купили флагман! В нём и аккумулятор с увеличенной емкостью, и больше оперативной памяти. В плане производительности и фотовозможностей этот смартфон может соревноваться с текущими флагманами и обойдёт прошлогодних чемпионов. В целом, Redmi Note 9 Pro - прекрасный выбор среднебюджетного смартфона на весь 2020 год.

Все смартфоны в O!Store можно оформить в рассрочку или в кредит. В магазинах O!Store и интернет-магазине ostore.kg на все смартфоны предоставляется официальная гарантия фирмы производителя. Заказывайте смартфоны Xiaomi на сайте ostore.kg или по телефону 0705 007 000.

За подарками – в O!Store.

Количество товара и подарков ограничено. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Акция действует с 7 до 31 декабря 2020 года включительно.


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URL: https://www.vb.kg/394917
Теги:
#O!, PR
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