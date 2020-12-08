В ЕЭК занялись проблемой производства бензина в Кыргызстане

В Евразийской экономической комиссии предложили к общественному обсуждению ситуацию с производством автомобильного бензина в Кыргызстане. Проект соответствующего документа размещен для на правовом портале ЕЭК.

Инициатива проработки этой проблемы принадлежит кыргызской стороне. Речь идет о возможности продления переходного периода для Кыргызстана к требованиям техрегламента об автомобильном бензине.

Как пояснила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина на онлайн-брифинге в Москве, согласно данному техрегламенту, в странах Союза автомобильный бензин и дизельное топливо должны соответствовать экологическим классам К4 и К5. Кыргызстану предстоит присоединиться к этим требования с августа 2023 года. Однако из-за распространения COVID-19 ряд нефтеперерабатывающих предприятий республики приостановили свою деятельность. Модернизация производств замедлилась, и существует риск того, что кыргызские производители не успеют к назначенному сроку.

"Поэтому Кыргызской Республикой предлагается увеличить переходный период на два года. Таким образом, в случае принятия изменений, до 12 августа 2025 года будут допускаться производство и обращение бензина, который соответствует национальным требованиям Кыргызской Республики", - отметила Ия Малкина.

Она подчеркнула, что изменения касаются только произведенной в Кыргызстане продукции. И сообщила, что обсуждение вопроса продлится до 24 января 2021 года.

К слову, в России бензин экологического класса К3 запрещен с 2015 года, а топливо К4 не производится с начала 2016-го. Тем самым разрешено производство и распространение бензинов класса К5 и выше, однако, как отмечают эксперты, это не значит, что на отечественных небрендовых заправках нельзя залить старое горючее. Его еще производят в странах Центральной Азии. Кроме того, запреты на изготовление были введены настолько скоро, что старое топливо низких экологических классов иногда встречается в хранилищах, поэтому велик шанс его контрафактной продажи.

С 2020 года в России принят новый экологический класс К6, который многие называют Евро-6. Такой бензин создан специально для новых турбированных моторов, у которых выбросы углекислоты на 1 км пробега не должны превышать 130 г. О сроках ограничений продаж бензина класса К5 пока ничего не сообщается. Однако многие нефтеперерабатывающие заводы уже перешли на производство только Евро-6.