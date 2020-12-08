"Заключенные в колониях продолжают надеяться на Садыра Жапарова"

Сегодня в Кыргызстане многие заключенные колоний получили надежду на освобождение. Об этом редакции VB.KG рассказал один из бывших чиновников, пожелавшего не озвучивать своего имени и отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений страны.

По его словам, ранее Садыр Жапаров своим указом освободил 230 человек.

- Теперь вот стало известно, что с середины декабря еще 260 человек будут помилованы, которых будут отпускать поэтапно, не всех сразу. Это тенденция не может нас всех не радовать. Садыр Жапаров сам отсидел и убедился, что многие люди сидят совершенно за незначительные преступления. Об этом и его брат говорил в своих интервью, который также сидел какое-то время. Заключенные в колониях очень надеяться на Жапарова. В целом, я думаю, он сам прекрасно понимает, что гуманизация уголовного законодательства крайне необходима стране. По этой же причине стоит уделить внимание доказательной базе, на основе которой людей привлекают по серьезным статьям. Простой пример, статья "коррупция", по которой во времена прошлых властей многих привлекли. Что значит дело по коррупции? Значит подозреваемого поймали при передаче денег, нашли банковские счета, выявили активы, офшоры и так далее и тому подобное. Прошлые же власти как делали, задерживали определенных лиц, принуждали их к соглашению со следствием и только на основе их показаний привлекали нужным им лиц по этой статье. Это ли не абсурд? А как же презумпция невиновности? – задался вопросом собеседник редакции.

Также он напомнил, что нынешнее количество заключенных в колониях накладно для бюджета Кыргызстана.

- При дефиците бюджета страны на ГСИН тратится около 1 млрд 364 млн сомов в год. Отложим в сторону траты на содержание ведомства, а посчитаем сколько уходит только на заключенных. На каждого в среднем в день выходит 120 сомов, в Кыргызстане около 6325 заключенных. Получается, только на еду ежедневно уходит 759 тысяч сомов. А в месяц, а в год? Вот и считайте. Поэтому Жапаров правильно сделал, что начал проводить амнистии. А если вспомнить, что правительство взяло решительный курс на выплату внешних долгов Кыргызстана, отсюда и экономическая амнистия для коррупционеров, то в целом все правильно, - добавил он.

Стоит отметить, что ранее с началом пандемии во многих странах мира были объявлены "карантинные" амнистии заключенных. На свободу из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вышли тысячи осужденных. Предпочтения в основном отдавали престарелым, имеющим серьезные проблемы со здоровьем и преступникам, совершившим незначительные правонарушения.

В прошлом году в Таджикистане в честь 25-й годовщины принятия Конституции президент страны Эмомали Рахмон подписал указ об освобождении по амнистии 20 тысяч человек.

Напомним, в октябре этого года исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров заявил, что намерен в течение ближайшего времени выпустить из тюрем около 1 тысячи заключенных.

"Таких, как я, тысячи. Я поручил ГСИН сделать ревизию, чтобы они проверили всех: если есть те, кто незаконно осужден, или осужден за небольшие проступки, их надо отпустить. В течение 20-30 дней выпустим около 1 тысячи человек", - сказал Жапаров.