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"В TRENDe": Последние новости в сфере экономики и политики, и не только

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- Сыягуль Караман
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Kыргызстану потребуется примерно 3 года, чтобы преодолеть последствия пандемии. Что показали последние политические события и как это отразилось на экономике?

Для России важно, чтобы Кыргызстан был сильным и суверенным государством, партнером, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Рабочие поездки и.о. премьер-министра страны Артема Новикова. Открытие аэропорта в Исфане. Что обещал глава кабмина?

Текебаев VS Жапаров. Омурбек Текебаев заявил, что предложенный Садыром Жапаровым проект Конституции отбросит страну на 30 лет назад. Какой ответ последовал от Садыра Жапарова?

Экс-вице-премьер-министром Тайырбеком Сарпашевым возвращены на баланс государства более 500 гектаров земли. Исполняется первоначальный этап условий добровольного возврата незаконно нажитого имущества?

О последних новостях в Кыргызстане в подборке телепроекта "В TRENDe":


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URL: https://www.vb.kg/394932
Теги:
Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров, Тайырбек Сарпашев, Россия, Кыргызстан, Артем Новиков
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