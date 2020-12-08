Артем Новиков выступил на открытии аэропорта на кыргызском языке (видео)

Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков выступил на кыргызском языке во время открытия после реконструкции аэропорта в Исфане.

Аэропорт будет носить имя великого государственного деятеля Исхака Раззакова. Аэропорт Исфаны - стратегически важный объект, потрачено 58 млн сомов. В 2019 году построен новый аэровокзал, несмотря на пандемию 2020 году, аэродром был отремонтирован, сказал Артем Новиков.

Отметим, Артем Новиков находится в рабочей поездке по Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областям. В ходе визита он посетил ряд промышленных и социальных объектов.