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В аэропорту "Иссык-Куль" встретили первый чартерный рейс из Новосибирска

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- Мария Стрельцова
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В международном аэропорту "Иссык-Куль" 8 декабря встретили первый чартерный рейс "Новосибирск-Тамчи-Новосибирск" авиакомпании "S7". Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас""

Чартерный рейс будет выполняться на еженедельной основе - по вторникам.

Данным рейсом в Новосибирск вылетели 169 пассажиров, включая 7 детей.

Для открытия данного рейса проведена совместная работа ОАО "МАМ" с Министерством транспорта и дорог КР, Агентства гражданской авиации при МТД и Министерством культуры, информации и туризма с целью развития зимнего туризма в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/394943
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