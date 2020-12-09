В мэрии Бишкека мечтают и фантазируют, а головы не включают

Столичный муниципалитет рассматривает возможность передачи на аутсорсинг нескольких городских парковок, включая проблемную зону на улице Шопокова. Также чиновники питают надежды найти инвестора, который за свой счет закупил бы автобусы и пустил их по городским маршрутам. Эти и другие завлекательные идеи прозвучали на онлайн–брифинге временного градоначальника Балбака Тулобаева.

Вопрос с городскими парковками уже давно набил оскомину у большинства автомобилистов Бишкека. В центральной части города оставить машину даже на короткий срок попросту негде. Например, стояночные зоны возле торговых центров чаще всего заняты самими торговцами, возле банков - банковскими работниками и так далее. И мэрия, несмотря на ее многочисленные громкие обещания, долгое время так и не смогла решить эту проблему. Хотя в свое время горожанам сулили и многоярусные парковки, и современные автоматизированные комплексы. Но по факту даже парковочные карманы сделаны далеко не везде, где можно.

Это привело к появлению и другой проблемы, когда не измученные интеллектом автолюбители, а таких, к сожалению, сейчас много, начали парковаться вторым рядом прямо на проезжей части, включая при этом аварийную сигнализацию. Видимо, считают, что включенная "аварийка" позволяет им нарушать правила. Таким образом, дороги сузились на одну полосу, что значительно снизило их пропускную способность и привело к образованию заторов.

Однако мэрия вкупе с автоинспекцией не только не пытается расчистить этот бардак, но и хочет заработать на нем денег. Причем заработать, ничего не вкладывая. Как это сделано, например, возле Орто–Сайского рынка, вокруг которого просто повесили знаки "Платная муниципальная парковка" и пустили молодчиков собирать таксу с автомобилистов. Никакого расширения дороги для организации парковочных мест, никакой разметки и, как следствие, никакого порядка. За правильность постановки автомобиля парковщики не отвечают. К слову, квитанции они выдают даже не через раз, а еще реже. И нужно им об этом обязательно говорить.

Были попытки привлечь для наведения порядка частные организации. Чем это закончилось, все прекрасно знают - бардак на улице Шопокова точно такой же, как и раньше. Разница лишь в том, что деньги собирают не сотрудники муниципалитета, а частные лица. А сумма аренды, которую платят бизнесмены в бюджет, смехотворная. Поэтому были попытки со стороны столичных властей досрочно расторгнуть договор с предпринимателями. Но они пока не увенчались успехом.

В общем, все говорит о том, что нужно чиновникам включать головы и находить рациональное решение вопроса. Правда, теперь нам обещают, что передача участков будет более тщательно подготовлена. Исполняющий обязанности мэра Балбак Тулобаев сообщил, что мэрия рассматривает возможность передачи на аутсорсинг решение вопроса с парковкой на четырех городских участках. В их числе и улица Шопокова, у арендаторов которой через три месяца истекает договор. Однако новое слово прикрывает все ту же аренду частными лицами мунициапальной территории.

Чиновники намерены провести конкурс, под который разработают техническое задание. В нем пропишут установку паркоматов, камер видеонаблюдения и другие требования к потенциальным инвесторам. Пусть бизнес покажет, сможет ли он создать идеальные стоянки.

Другое дело, что городскому бюджету, скорее всего, опять будут перепадать копейки. Да и порядка вряд ли прибавится.

А вот найти желающих вложиться в сферу пассажирских перевозок - это уже и вовсе бурная фантазия мэрии. Но расставаться с заведомо провальной идеей чиновники почему–то не хотят и озвучивают ее вновь и вновь. На этом же брифинге Балбак Тулобаев заявил, что мэрия отменила тендер на закупку 100 автобусов, для чего был предусмотрен 381 миллион сомов. Причиной для этого послужили пандемия и события 6 октября.

Но пассажирский транспорт большой вместимости городу нужен. И в качестве одного из решений этого вопроса столичные власти планируют объявить конкурс на некоторые маршруты. А отдадут их только тому, кто поставит на линии автобусы. При этом подчеркивается, что вопрос тарификации также остается за мэрией и городским кенешем.

Проще говоря, чиновники всерьез рассчитывают на то, что найдется некий богатый, а главное, невероятно щедрый джентльмен, который просто выбросит огромные деньги в пропасть, откуда он их никогда уже не сможет вытащить. Ибо при действующем тарифе это невозможно. В общем, с фантазиями у мэрии даже перебор.

и дороги, и тротуары

Началась реализация второй фазы масштабного проекта по реконструкции городских дорог за счет средств китайского гранта. В его рамках столица обновит еще 70 километров магистралей.

Пока ведутся подготовительные работы, а аврал начнется в апреле следующего года. Строители из Поднебесной обновят, а некоторые участки построят с нуля, 60 дорожных артерий и возведут 5 мостов. Многие улицы из списка будут расширены, и на всех в порядок приведут тротуары и ирригацию. Вторая фаза рассчитана на два года.

Свою лепту в улучшение городской инфраструктуры внесут и сотрудники муниципального предприятия "Бишкекасфальтсервис". За счет местного бюджета они сосредоточат свое внимание преимущественно на тротуарах и велодорожках. Как отметил Балбак Тулобаев, на большее денег пока не хватает.

К слову, правоохранительные органы проверяют факты некачественной укладки дорог "Бишкекасфальтсервисом". По словам временного градоначальника, если они найдут подтверждение, то ответственность за это будет нести руководитель, возглавлявший МП на тот момент времени.

Кстати, к таким фактам можно отнести укладку тротуара вдоль улицы Каралаева, с восточной стороны микрорайона № 5. Асфальт в некоторых местах начал крошиться сразу же после закатки. Дефектные зоны видно невооруженным глазом.

плюс один приют

В столице хотят построить постоянный приют для людей без определенного места жительства на 300 мест.

Круглогодично в столице функционирует только одно социальное учреждение подобного типа - это приют "Коломто". Однако места там недостаточно, чтобы разместить всех нуждающихся. Поэтому чиновники и ставят вопрос об организации еще одного. В настоящий момент ведутся переговоры с Саудовской Аравией о финансировании проекта.