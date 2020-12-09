Торохан Жунусбеков: Меня заставили пойти в Мегаком

Активист Торохан Жунусбеков прокомментировал изданию koom press свое назначение советником главы компании "Альфа телеком".

По его словам, он будет одновременно работать на двух должностях.

- По правде, не особо хотелось идти в Мегаком, но меня заставили, приказали. Делать нечего буду работать. Также буду возглавлять избирательный штаб Садыра Жапарова в Таласе. Буду одновременно в двух местах трудиться, - сказал он СМИ.

Напомним, ранее Жунусбеков претендовал на пост мэра Бишкека.

Вчера же стало известно, что активист назначен советником гендиректора компании "Альфа телеком".