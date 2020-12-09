Торохан Жунусбеков: Меня заставили пойти в Мегаком

)))) заставили..как же..в стране ведь никого не осталось кроме тебя..в советники..ппц просто..
Активист Торохан Жунусбеков прокомментировал изданию koom press свое назначение советником главы компании "Альфа телеком".
По его словам, он будет одновременно работать на двух должностях.
- По правде, не особо хотелось идти в Мегаком, но меня заставили, приказали. Делать нечего буду работать. Также буду возглавлять избирательный штаб Садыра Жапарова в Таласе. Буду одновременно в двух местах трудиться, - сказал он СМИ.
Напомним, ранее Жунусбеков претендовал на пост мэра Бишкека.
Вчера же стало известно, что активист назначен советником гендиректора компании "Альфа телеком".