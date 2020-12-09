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Торохан Жунусбеков: Меня заставили пойти в Мегаком

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- Бакыт Басарбек
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Активист Торохан Жунусбеков прокомментировал изданию koom press свое назначение советником главы компании "Альфа телеком".

По его словам, он будет одновременно работать на двух должностях.

- По правде, не особо хотелось идти в Мегаком, но меня заставили, приказали. Делать нечего буду работать. Также буду возглавлять избирательный штаб Садыра Жапарова в Таласе. Буду одновременно в двух местах трудиться, - сказал он СМИ.

Напомним, ранее Жунусбеков претендовал на пост мэра Бишкека.

Вчера же стало известно, что активист назначен советником гендиректора компании "Альфа телеком".


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URL: https://www.vb.kg/394948
Теги:
назначение, Кыргызстан, активисты, Мегаком, Садыр Жапаров
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Комментарии
фрунзенец
09.12.2020, 11:13

)))) заставили..как же..в стране ведь никого не осталось кроме тебя..в советники..ппц просто..

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Жалоба модератору
Ким
09.12.2020, 13:10

Сен ким элен? Жон эле оозунду чое бербечи? Айылына барып мал бак, эл жууртка шерменде болбой.

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Жалоба модератору
кыргызбай
09.12.2020, 13:59

Меня бы так заставили на хорошую работу. 

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Жалоба модератору
Глюк
09.12.2020, 14:12

Просьба к редакции: публикуйте все советы новоиспечённого советника

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Жалоба модератору
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