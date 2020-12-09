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Сегизбаев вызвал Жапарова на "дуэль" (фото)

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- Мария Стрельцова
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Я вызываю на дебаты Садыра Жапарова, которого считают самым сильным кандидатом. Вызов бросил Абдиль Сегизбаев со своей страницы в Фейсбуке. И Садыр Жапаров, и Абдиль Сегизбаев являются претендентами на президентский пост.

- Он, оказывается, сейчас через посредников выходит на меня. Поговорим лицом к лицу, чтобы за нашими спинами не было разговоров. Если он мужчина, пусть выйдет на меня напрямую. Во время дебатов пусть каждый скажет свою правду. Поговорим откровенно - кто есть кто, и какие цели преследует.

Сегизбаевым также приведены слова Карлоса Кастанеды: "Воин тем и отличается от обычного человека, что он всё принимает как вызов, тогда как обычный человек принимает всё как благословение или проклятие. Жизнь воина - бесконечный вызов, а вызовы не могут быть плохими или хорошими. Вызовы - это просто вызовы".

Со своей официальной страницы он процитировал и Уильяма Шекспира: "Я бы бросил вам вызов на битву умов, но я вижу, что вы безоружны!".


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URL: https://www.vb.kg/394954
Теги:
Абдил Сегизбаев, Садыр Жапаров, выборы
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Комментарии
Сапар
09.12.2020, 11:36

Жаман демагог экен.

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мао цзе дун
09.12.2020, 12:42

Сегизбаев прихвостыня Бакиева случайный человек в КГБ. Прислужник президентов. Молчал бы пока не посадили. Доиграться хочет. Президент тайененин оюну эмес, конечно тушунсон. 

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кыргызбай
09.12.2020, 14:00

Мужик, поддерживаю чекиста.

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