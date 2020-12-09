В ЖК обсудят закон о референдуме. Противники собираются на митинг

Сегодня, 9 декабря, в повестке дня заседания Жогорку Кенеша внесен на голосование законопроект депутата Акылбека Жапарова о проведении референдума по форме правления. Об этом в социальных сетях сообщил депутат Дастан Бекешев.

В повестке дня, опубликованной на сайте Жогорку Кенеша этого вопроса нет.

Если законопроект примут, то 10 января в Кыргызстане проведут референдум. Кыргызстанцы должны будут выбрать какую форму правления они предпочитают - президентскую или парламентскую. Сейчас проект закона проходит первое чтение.

Противники конституционной реформы намерены сегодня выйти к зданию Белого дома, чтобы выразить протест законопроекту. По их мнению предлагаемая постановка вопроса не дает гражданам четкого понимания какую именно форму правления предлагают власти. Так как теоретически можно создать десятки различных президентских и парламентских систем.

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