Абдиля Сегизбаева вызвали на боксерский поединок

Юрист Канат Хасанов вызвал кандидата в президенты Абдиля Сегизбаева на боксерский поединок. Об этом он заявил в соцсетях.

По его словам, Сегизбаев повел себя не по-мужски.

"Абдильчик, паренек, мы еще посидим чай попьем. Вот ты сейчас говоришь про Садыра, Икрама. А ты где был в то время уважаемый? Кто стряпал дела или ты что забыл многие вещи? Ты видимо забыл, как нас, адвокатов Текебаева, снимали на камеру, а потом записи выкладывали в соцсети. Ты забыл, как стряпали дела на сына Садыра Жапарова, как оказывали давление на моего сына. Ответь на вопрос, а кто докладывал Атамбаеву по делу Текебаева. Ты забыл, как ты подделывал документы по Белизгейту. Ты же был целым председателем ГКНБ, а теперь выставляешь себя святым. Ты забыл как ты с Болотом присвоил 350 кг золота, где сотрудники АКС ГКНБ провели целую операцию. Мы же все знаем, ты же с Икрамом (Икрамжан Илмиянов, - прим. ред) и с Болотом (Болот Суюнбаев, - прим ред.) вместе проворачивали дела и жрали с одного котелка, а теперь ты бросаешь своих,- это не по-мужски! Вызови меня на дуэль, может мы с тобой другую дуэль проведем. Давай на ринг. Меня зло берет, что ты продал своих однокашников", - сказал Хасанов.