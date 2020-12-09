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В музее ИЗО состоится открытие выставки "Юрта благодатная"

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- Оксана Гут
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В КНМИИ им.Г. Айтиева 11 декабря в 14.00 часов состоится открытие выставки "КУТТУУ БОЗ-ҮЙ.ЮРТА БЛАГОДАТНАЯ.THE BLESSING YURT". Об этом сообщают в музее ИЗО.

Художница Алтынай Осмоева, вдохновленная формами и сокровенными смыслами традиционной кыргызской юрты, представляет ее публике под неожиданным ракурсом, через призму современного искусства и дизайна. Минималистические арт-объекты из войлока демонстрируют образы, на которые художницу вдохновили философия, конструкция и эстетика юрты. Перфоманс и интерактивные инсталляции "Алачык", "Кут", "Бата" и другие, приглашают зрителей к сотворчеству с автором, помогая понять взаимосвязь традиций и инноваций. Визуальный ряд выставки дополняют световые и звуковые инсталляции, фотографии и видео.

Там же с 15:00 до 17:00 пройдет открытая дискуссия "Юрта - традиционные и современные смыслы", которая осветит вопросы сохранения и эволюции культурных традиций, развития современного искусства, отражающего наследие, культурного просвещения общества в целом. А также, актуальность традиционных культурных ценностей и этических норм кыргызского народа в эпоху глобальных перемен. Эта выставка с дискуссией – своего рода платформа для совместной рефлексии и "медитации" художницы со зрителем.

"Юрта олицетворяет собой единство семьи, нации, народа Кыргызстана. В необъятной Вселенной мы объединены общим тундуком! Культурное наследие принадлежит не только прошлому, оно наше сегодня и завтра. Моя миссия - передать глубинные смыслы наследия через новые медиа – виды искусства. Современное искусство, отражающее сегодняшние реалии, также является культурной ценностью и необходимым элементом общественного развития. Надеюсь, на выставке зрители откроют для себя что-то новое" - говорит Алтынай Осмоева.

После завершения выставки в музее изобразительных искусств в Бишкеке, она будет представлена в региональных музеях страны: в Оше, Нарыне, Таласе и на Иссык-Куле. Выставка "Куттуу боз-үй.Юрта благодатная.The Blessing Yurt" реализуется при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" в рамках инициативы "Стипендия в области искусства" на 2020 год.


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URL: https://www.vb.kg/394961
Теги:
выставка, музей, культура, Кыргызстан
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