Жителя Москвы осудили за убийство таксиста-кыргызстанца

В Подмосковье суд вынес вердикт в отношении 50-летнего жителя Москвы Игоря Волкова. Он признан виновным в убийстве гражданина Кыргызстана, работавшего водителем такси.

По информации Федерального агентства новостей, трагедия произошло вечером в феврале текущего года в Талдомском районе Московской области. В машину прибывшего по вызову таксисту-кыргызстанцу сел заказчик, это и был Волков. В пути они разговорились. Водитель пожаловался на острую нехватку денег. Пассажир в ответ якобы предложил шоферу забрать его автомобиль на разборку за 200 тысяч рублей, а тот, мол, напишет заявление об угоне.

Договорившись, оба поехали в Тверскую область. Здесь у Волкова был арендованный гараж, где производилась разборка машин для последующей продажи запчастей. Однако в пути между мужчинами вспыхнуло разбирательство из-за денег. Волков достал пистолет и три раза выстрелил в водителя. Скончавшегося на месте кыргызстанца выбросил на улицу, а его автомобиль поставил в свой гараж.

Сотрудникам правоохранительных органов в скором времени удалось найти преступника и задержать. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Кража" УК РФ. В ходе следствия подозреваемый обвинял во всем таксиста. И заявлял, что тот напал на него с целью забрать деньги, а сам Волков, ранее бывший спецназовцем, защищался на "автомате", сразу же открыв огонь на поражение, действовал в целях самообороны.

Он также предоставил документы о наличии у него хронического заболевания сердца, что послужило смягчающим обстоятельством при вынесении вердикта.

Талдомский районный суд приговорил Игоря Волкова к одиннадцати годам колонии строгого режима.