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Военные авиабазы "Кант" в очередной раз доставили детям продукты питания

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- Виктор Мурзов
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И во время пандемии коронавируса военнослужащие Объединенной российской военной базы не забывают об оказании помощи кыргызстанцам, которые в ней нуждаются больше всего. Вчера представители воинской части во главе с помощником командира по работе с верующими военнослужащими иереем Александром Аношкиным провели очередную благотворительную акцию. При этом были соблюдены все необходимые санитарные меры.

В кантский детский дом семейного типа "Алтын уя", который база взяла под свое крыло сразу после его создания в 2006 году, военные привезли сливочное и растительное масло, муку, мясо кур, консервы, крупы и многое другое.

В "Золотом гнезде" (так с кыргызского переводится "Алтын уя") сейчас постоянно живут семь ребят. Большинство их раннее детство провели в детском адаптационно-реабилитационном центре "Умут", который находится тоже в Канте, на соседней улице. После того, как мальчишкам и девчонкам исполняется семь лет, их переводят в "Алтын уя". В выкупленном датской благотворительной организацией просторном благоустроенном доме ребята живут под присмотром воспитателей, вместе с ними ведут домашнее хозяйство, учатся в ближайшей местной школе, а самые старшие мальчики получают специальности в лицеях и колледжах.

Десант российских авиаторов-благотворителей высадился и в "Умуте". Этот адаптационно-реабилитационный центр был создан на базе обычного детского сада. В группе круглосуточного пребывания здесь постоянно живут сейчас 35 так называемых социальных сирот, но иногда их число увеличивается и до 50. Это малыши из неблагополучных семей и семей, которые испытывают в данное время большие трудности и не могут самостоятельно содержать малолетних детей.

По идее, в "Умуте" дети должны находиться не больше шести месяцев. За это время их родителям надо, так сказать, встать на ноги и взять на себя заботу о своих чадах. Однако часто срок пребывания малышей в детском центре продлевают, нередко доходит и до лишения родительских прав.

В "Умут" защитники Отечества привезли примерно такой же набор продуктов – все, что входит в продовольственный паек летчиков. В том числе, между прочим, и шоколад. Батюшка передал хозяевам целую коробку лакомства.

А в конце декабря российские авиаторы, как всегда, вручат воспитанникам "Умута" и "Алтын уя" новогодние подарки. Кульки со сладостями для них подготовят добровольцы социального отдела "Милосердие", который создан при войсковом Александро-Невском православном храме и под руководством иерея Александра Аношкина занимается оказанием благотворительной помощи кыргызстанцам. Помимо продуктов питания, нуждающимся передают одежду и обувь, покупают им уголь, лекарства и многое другое, без чего никак не обойтись в повседневной жизни.

Вчера россияне привезли продукты и в кантский православный храм Покрова Божьей Матери, где ежедневно кормят 15 человек, а по воскресеньям готовят обед примерно для 70 человек. Из них больше десяти мужчин и женщин – бездомные, которые нашли здесь приют и живут в помещениях при церкви. По словам повара Натальи Гуловой, с наступлением зимы люди стали чаще обращаться к ним с просьбой приютить.

В этот день авиабаза оказала также помощь и некоторым малоимущим семьям кантовчан.


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URL: https://www.vb.kg/394967
Теги:
благотворительность, дети, Кант, авиабаза, Кыргызстан, Помощь
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