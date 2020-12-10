Йогиня Оксана Довгань живет на две страны и чувствует себя счастливой

Несколько лет назад президент Национальной Федерации йоги Кыргызской Республики Оксана Довгань переехала в Крым. Осуществив давнюю мечту жить у моря, связи с родиной она не потеряла. Оксана по прежнему руководит, созданной ею организацией, регулярно проводит тренировки в режиме онлайн, и готовит новых инструкторов.

Национальной Федерации йоги КР в этом году исполнилось 11 лет. "Вечерний Бишкек" познакомил своих читателей с ее руководителем, когда организации не было еще и года. Мы узнали, что к йоге Оксана пришла случайно. В 90-годы отец семейства перевез семью на Украину. Там за три месяца Оксана вдруг поправилась с 48 до 85 килограммов. По счастью, ей в руки вовремя попала книга "Диета йогов", она увлеклась Аюрведой, стала правильно питаться. Постепенно, шаг за шагом, Оксана открывала для себя разные направления йоги. По жизни ей всегда встречались люди, которые делились знаниями, учили, направляли. Вообще, по ее глубокому убеждению, все люди на земле йоги. Только одни осознают это, а другие пока нет. Ведь йога – это путь к себе.

Окончив школу на Украине, Оксана на год уехала в Москву, затем вернулась в родной Ош, а потом на долгие годы родным для нее стал Бишкек. Йога для Оксаны Довгань никогда не была предметом заработка, она просто жила ею. Хотя в Бишкеке в день у йогини (именно так правильно называть представительницу прекрасного пола, практикующую эту древнейшую философию) могло проходить по пять-семь тренировок.

Здесь работали в разных направлениях: хатха-йога, пранаяма, кундалини-йога, йога в паре, йога в танце… Заниматься приходили по большей части женщины. Одни хотели избавиться от лишнего веса, другие – от проблем с нервами. Были и те, кто заглядывали просто из интереса, но втягивались и потом ходили на занятия годами. Кто-то даже брал с собой в зал маленьких детей, если их не с кем было оставить. И крохи, глядя на взрослых, выполнявших замысловатые асаны, старались их повторить.

Была у Оксаны идея – начать знакомить с йогой школьников. Как минимум, подрастающее поколение избавилось бы от такой проблемы, как сколиоз. Однажды она поделилась этими мыслями с ученицей. Та оказалась юристом, и посоветовала для начала создать федерацию. Национальная федерация йоги была зарегистрирована. Сил и времени организация отнимала много, но дело того стоило. Росло число учеников, приезжали делиться опытом коллеги из-за рубежа, появлялось много интересных задумок и планов. И тем удивительней прозвучало для нас известие о том, что Оксана уехала из Кыргызстана.

"На самом-то деле желание уехать возникло давно. Я очень люблю море, и всю жизнь мечтала жить у моря. А все, кто хочет лучшей жизни, ищут возможности приблизиться к этому. Мы с мужем не стали исключением. Что нас подтолкнуло к этому шагу?! Сложная политическая ситуация в стране, экономическая обстановка. Плюс, мои идеи по продвижению йоги в Кыргызстане "резались" на корню. И я поняла, что совсем не хочу и дальше кому-то что-то доказывать, убеждать людей в том, что, если они начнут практиковать йогу, будут здоровее и моложе. А еще в какой-то момент поймала себя на мысли, что живу для других, а хочется и, наверное, уже пора для себя", - рассказывает Оксана Довгань.

В Крым Оксана и ее муж Григорий уехали Четыре года назад. Полгода прожили в Евпатории, затем перебрались в Севастополь. Оксана рассказала, что за эти годы она, конечно же, сильно изменилась - стала добрее, спокойнее, мягче. В настоящее время наша йогиня ведет тренировки в режиме онлайн, два раза в год проводит инструкторские курсы, и с узким кругом людей работает индивидуально.

"Я рада тому, что в профессиональной сфере чувствую себя не просто нужной, а необходимой. Ведь те, кто занимается у меня индивидуально, в свои, допустим, шестьдесят лет выглядят на сорок – сорок пять! Это не один внешний вид, это и внутреннее состояние организма, что подтверждают медицинские исследования. Я перестала проталкивать идеи, быть локомотивом. Перестала делать что-либо, потому что надо. Теперь делаю лишь то, что, действительно важно. А в остальное время занимаюсь семьей, домом, увлеклась гончарным делом, вяжу, шью, читаю, живу в свое удовольствие, и получаю от этой жизни самое лучшее", - добавляет Оксана Довгань.

Подробнее читайте завтра, 11 декабря, в газете "Вечерний Бишкек".