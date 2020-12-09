АКС ГКНБ задержала директора Госагентства по земельным ресурсам

По факту незаконного побора денежных средств задержан директор Госагентства по земельным ресурсам Ботобаев Каныбек. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ.

АКС ГКНБ КР в рамках досудебного производства была выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконному получению денежных

средств с руководителей территориальных подразделений в Государственном учреждении "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам при правительстве Кыргызской Республики.

В ходе проведенных мероприятий установлена причастность к незаконным поборам с подчиненных Директора агентства Б.К.К. (Ботобаев Каныбек Калбаевич - ред.).

7 декабря на основании собранных материалов в соответствии ст.98 УПК Кыргызской Республики Б.К.К. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.