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АКС ГКНБ задержала директора Госагентства по земельным ресурсам

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- Оксана Гут
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По факту незаконного побора денежных средств задержан директор Госагентства по земельным ресурсам Ботобаев Каныбек. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ.

АКС ГКНБ КР в рамках досудебного производства была выявлена устойчивая коррупционная схема по незаконному получению денежных

средств с руководителей территориальных подразделений в Государственном учреждении "Кадастр" при Государственном агентстве по земельным ресурсам при правительстве Кыргызской Республики.

В ходе проведенных мероприятий установлена причастность к незаконным поборам с подчиненных Директора агентства Б.К.К. (Ботобаев Каныбек Калбаевич - ред.).

7 декабря на основании собранных материалов в соответствии ст.98 УПК Кыргызской Республики Б.К.К. задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/394973
Теги:
ГКНБ, ИВС, СИЗО, задержание, земельный участок, АКС ГКНБ, Кыргызстан
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