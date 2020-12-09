В Караколе мужчина расплатился за пиво и чипсы фальшивыми $100

В Караколе задержан мужчина, который расплатился в магазине за пиво и чипсы фальшивой стодолларовой купюрой. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

Фальшивомонетчиком оказался 29-летний житель Бишкека Э.Б. На допросе мужчина признался, что 20 ноября приобрел у малознакомого парня за 2 тысячи долларов 5 тысяч фальшивых американских банкнот. Купюрами в $100 он расплачивался в магазинах за мелкие покупки, а сдачу забирал в сомах. Вскоре продавцы заметили фальшивку. В органы милиции с заявлениями обратились несколько пострадавших.

В настоящее время все факты зарегистрированы в ЕРПП по статье 255 ч.1 "Подделка денег и ценных бумаг с целью сбыта либо хранение с целью сбыта".

Сотрудники милиции ОВД Жети-Огузского района в рамках досудебного производства ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению мест сбыта и изъятию фальшивых денежных средств. В ОВД Джети-Огузского района просят граждан, если задержанный сбыл им поддельные иностранные деньги, обратиться в районную милицию или по телефону 0700058999, 102.