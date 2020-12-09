В Бишкеке мужчина из-за долга в $3,5 тысячи убил 31-летнюю женщину

Оперативники бишкекской криминальной милиции задержали по горячим следам подозреваемого в совершении убийства молодой женщины. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района г. Бишкек.

8 декабря в УВД Октябрьского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин Ю.Б. с просьбой оказать содействие в поисках без вести пропавшей гражданки Н.А. 1989 года рождения, которая проживала в 7 микрорайоне, перестала выходить на работу и ее телефон не отвечал на звонки.

По данному происшествию на адрес проживания пропавшей незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По приезду в квартире был обнаружен труп гражданки Н.А. с признаками насильственной смерти от ударов колюще-режущим предметом в область шеи.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 130 (Убийство) УК Кыргызской Республики, назначены необходимые экспертизы.

В ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками СКМ УВД Октябрьского района совместно с СКМ ГУВД г. Бишкек и МВД Кыргызской Республики по горячим следам был задержан подозреваемый Ю.Т. 1988 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г. Бишкек.

Со слов задержанного, он приехал к гражданке Н.А. потребовать долг в сумме 3 тысячи 500 долларов США, где у них возник спор, переросший в конфликт, в ходе которого он начал душить хозяйку квартиры и взяв с кухни нож нанес ей удары в область шеи. После чего скрылся в неизвестном направлении.

Также, в ходе следственных действий был произведен неотложный обыск по месту проживания подозреваемого, где были изъяты: пневматический пистолет "Макарова", ножи в количестве 4 шт., бутсы 3 пары, черные спортивные штаны, куртка, а также пустая корочка удостоверения с надписью "МВД Служба собственной безопасности" (В МВД такого подразделения не существует).

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений.