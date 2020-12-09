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Верховный суд отменил приговор Дамиру Мусакееву

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- Бакыт Басарбек
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Верховный суд отменил приговор первой инстанции в отношении экс-главы Девятой службы ГКНБ Дамира Мусакеева.

Дело направили на новое рассмотрение в Свердловский районный суд Бишкека.

Адвокат Майрамбек Молдокулов сообщил СМИ, что защита намерена ходатайствовать об изменении меры пресечения.

Напомним, Свердловский районный суд приговорил Дамира Мусакеева к пяти годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, будучи начальником Девятой службы ГКНБ, в 2016-2017 годах незаконно распределил служебные квартиры среди приближенных сотрудников.


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URL: https://www.vb.kg/394980
Теги:
Верховный суд, суд, Дамир Мусакеев
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