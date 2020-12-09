Погода
$ 84.64 - 84.90
€ 103.15 - 103.60

"А ты служил Родине?" В соцсетях обсуждают армейское фото Жапарова

243  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В социальных сетях выложили армейскую фотографию Садыра Жапарова. Его сторонники превратили фото в политический флешмоб.

"Один из кандидатов заявил "если ты мужик...", и вызвал на дебаты, похоже придется начать флешмоб - "А ты служил Родине?", - написала журналист Гульзада Шаршеналиева.

Тему и фото подхватили блогеры и другие журналисты. Это можно расценить как ответ на брошенный клич к дебатам.

Ранее Абдиль Сегизбаев вызвал Садыра Жапарова на словесный "поединок": встретиться лицом к лицу, без посредников.

"Пусть каждый скажет свою правду. Поговорим откровенно - кто есть кто, и какие цели преследует, - заявил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394982
Теги:
Абдил Сегизбаев, Садыр Жапаров, СМИ, социальные сети
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  