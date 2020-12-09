"А ты служил Родине?" В соцсетях обсуждают армейское фото Жапарова

В социальных сетях выложили армейскую фотографию Садыра Жапарова. Его сторонники превратили фото в политический флешмоб.

"Один из кандидатов заявил "если ты мужик...", и вызвал на дебаты, похоже придется начать флешмоб - "А ты служил Родине?", - написала журналист Гульзада Шаршеналиева.

Тему и фото подхватили блогеры и другие журналисты. Это можно расценить как ответ на брошенный клич к дебатам.

Ранее Абдиль Сегизбаев вызвал Садыра Жапарова на словесный "поединок": встретиться лицом к лицу, без посредников.

"Пусть каждый скажет свою правду. Поговорим откровенно - кто есть кто, и какие цели преследует, - заявил он.