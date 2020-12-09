Новиков выявил недостатки на пунктах пропуска "Кызыл-Бель" и "Кайрагач"

В рамках рабочей поездки в Баткенскую область исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков вне запланированного графика посетил пункты пропуска "Кызыл-Бель - Автодорожный" и "Кайрагач - Автодорожный". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе посещения данных пунктов пропуска были выявлены отдельные недостатки в работе системы инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) и видеонаблюдения.

И.о. премьер-министра поручил председателю Государственной таможенной службы при правительстве Кыргызской Республики Кадыржану Семетееву создать оперативную группу и направить ее в данные пункты пропуска для проведения полной проверки.