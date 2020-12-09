В СНГ усиливают борьбу с ложными товарными знаками

Почти два десятка вопросов сотрудничества в различных отраслях обсуждено в ходе очередного 88-го заседания Экономического совета СНГ. Оно прошло 9 декабря в режиме видеоконференции, от Кыргызстана участие в нем приняла полномочный представитель КР в Комиссии по экономическим вопросам при этом совете СНГ Айгуль Рыскулова.

С информацией по проекту повестки дня и регламенту заседания выступил председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Среди рассмотренных собеседниками документов - проект Концепции сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление госматрезервами в странах Содружества на период до 2030 года, и проект новой редакции соглашения о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.

Одной из важных целей упомянутой концепции названо совершенствованию организации функционирования органов управления государственными материальными резервами государств – партнеров, создание системы целевой подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в этой сфере.

Что касается соглашения по ложным товарным знакам, то, как отметил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, оно послужит совершенствованию правовой базы СНГ в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. И необходимо в условиях развития международного рынка товаров и услуг, обострения борьбы за продвижение товаров на рынок, роста конкуренции и связанной с этим возрастающей потребности в высоком уровне защиты прав на средства индивидуализации, в том числе при трансграничном перемещении товаров.

Такая работа, по словам главы Роспатента, приобретает особое значение в счете развития соответствующих институтов в регионе, таких как создание евразийской системы регистрации товарных знаков и наименовании места происхождения товара, включение географических указаний в национальное законодательство как самостоятельных объектов интеллектуальной собственности. Это соглашение было принято Советом глав правительств СНГ в июне 1999 года и ставило целями выработку механизма координации работы уполномоченных органов по защите интересов правообладателей и потребителей от недобросовестного использования средств индивидуализации. Решением Экономического совета СНГ от 15 сентября 2017 года было поручено проработать изменения в действующий документ с учетом современной международной правоприменительной практики. Новая редакция соглашения была одобрена на состоявшемся в сентября 2019 года в Кыргызстане, в городе Чолпон-Ата прошло 9-м заседании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности. Рассмотрение обновленного соглашения Советом глав правительств СНГ планируется в мае 2021 года.

Часть вопросов, рассмотренных на нынешнем заседании Экономсовета СНГ, теперь будет представлена вниманию Совета министров иностранных дел государств Содружества, который соберется 10 декабря текущего года.

Следующее заседание Экономического совета СНГ планируется провести 12 марта в Москве. В этот же день предполагается организация Международного экономического форума.