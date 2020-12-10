"Уят!". В Бишкеке митингующие устроили депутатам "коридор позора"

В Бишкеке у здания Жогорку Кенеша проходит митинг против референдума по изменению Конституции.

Собравшиеся устроили своеобразный "коридор позора" для входящих в здание парламентариев. При приближении нардепов они скандируют "Уят!".

Сегодня в повестке дня пленарного заседания стоит принятие во втором чтении проекта Закона "О назначении референдума по определению государственного устройства (формы государственного управления) Кыргызской республики (всенародного голосования)". Его инициатор– депутат Акылбек Жапаров.

Напомним, накануне депутаты приняли закон о референдуме в первом чтении.