Члены ОПГ отреклись от преступных планов и обещали впредь соблюдать законы

Активные члены ОПГ публично отреклись от деятельности организованных преступных группировок и пообещали впредь соблюдать законы КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудники ГКНБ задержали двух ранее судимых граждан, которые активно участвовали в деятельности ОПГ. З.Ж. 1968 года рождения и М.З. входили в группировку, возглавляемую Дженго.

"Так, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.248 УК КР по факту "Создания организованной группы для совершения преступлений, с указанными лицами были проведены профилактические мероприятия, которые публично отреклись от участия в противной деятельности ОПГ и обязались впредь строго соблюдать законодательства Кыргызской Республики", - говорится в сообщении ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ.

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