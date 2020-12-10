Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 103.15 - 103.60

Члены ОПГ отреклись от преступных планов и обещали впредь соблюдать законы

166  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Активные члены ОПГ публично отреклись от деятельности организованных преступных группировок и пообещали впредь соблюдать законы КР. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе оперативно-розыскной деятельности сотрудники ГКНБ задержали двух ранее судимых граждан, которые активно участвовали в деятельности ОПГ. З.Ж. 1968 года рождения и М.З. входили в группировку, возглавляемую Дженго.

"Так, в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.248 УК КР по факту "Создания организованной группы для совершения преступлений, с указанными лицами были проведены профилактические мероприятия, которые публично отреклись от участия в противной деятельности ОПГ и обязались впредь строго соблюдать законодательства Кыргызской Республики", - говорится в сообщении ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ.

фото иллюстративное


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/394994
Теги:
ГКНБ, ОПГ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  