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В Чуйской области банда воровала велосипеды и скот

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- Екатерина Улитина
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В Чуйской области по подозрению в кражах скота, велосипедов и прочего задержаны трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

С заявлением в милицию обратился житель города Шопоков. Он сообщил, что неизвестные лица похитили у него скот на сумму 20 тысяч сомов. Сотрудники милиции в ходе расследования установили, что к этому преступлению имеет отношение группа лиц, которые на протяжении нескольких месяцев похищали имущество местных жителей.

"В ходе слаженной работы сотрудников милиции ОВД Сокулукского района на кануне были задержаны и водворены в изолятор временного содержания  трое подозреваемых, которыми оказались  А.Я., 1990 года рождения, РЯ., 1986 года рождения и Б.З., 1997 года рождения.", - сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

При задержании у них были изъяты велосипеды, сварочные аппараты и другие похищенные предметы. Установлено, что задержанные причастны к совершению еще семи подобных фактов на территории Сокулукского района.

Следствие по данному делу продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/394996
Теги:
ГУВД, кража, Чуйская область, Кыргызстан
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