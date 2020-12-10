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"Пора привлечь к уголовной ответственности пару торага ЖК"

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- Оксана Гут
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Пора привлечь к уголовной ответственности пару торага и руководителей комитетов, чтобы было уроком для всего парламента. Таким мнением с журналистами сегодня поделился лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев. Он высказался относительно голосования депутатами за закон о референдуме, который, по его мнению приведет к узурпации власти.

"Депутат не несет никакой юридической ответственности за свой голосов, он может голосовать как может или хочет. Но он несет морально-политическую ответственность перед своей совестью и народом. Так написано в Конституции. Сегодня Жогорку Кенеш хочет поставить закон о референдуме на голосование во втором чтении - это незаконно. Депутаты хоть и не несут ответственность юридическую, но спикер и председатели комитетов несут уголовную ответственность за нарушения регламента. Я хочу напомнить это торага и его заместителям. Потому что их должностная обязанность строго следить за соблюдением регламента. Лично торага и председатели комитетов несет уголовную ответственность, если допущено очевидное, наглое пренебрежение регламентом. Тем более, если это привело к последствиям - это может быть в дальнейшем узурпация власти. Разве это не тягчайшее преступление?", - возмутился Текебаев.

При этом он признал, что в Кыргызстане никто из спикеров, его заместителей или глав комитетов не отвечали перед законом за нарушение регламента.

"Ни разу наши торага не привлекались к уголовной ответственности, потому что закон не правильно толковался. Но в Конституции четко прописана ответственность как торага, так и председателей комитетов, их личная ответственность за нарушение регламента. Я думаю, пора привлечь пару нынешних и предыдущих председателей, чтобы было уроком. У парламента тоже есть мера", - заключил главный социалист страны.

Напомним, накануне большинством голосов депутаты приняли в первом чтении закон о референдуме. Против выступили только несколько парламентариев, в том числе Омурбек Текебаев. Согласно закону 10 января граждане должны будут проголосовать за парламентскую или президентскую форму правления.


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URL: https://www.vb.kg/395001
Теги:
закон, Конституция, наказание, спикер, уголовная ответственность, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Омурбек Текебаев
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