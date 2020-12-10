Текебаев: Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев люди действия

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил, что у него противоречие с Садыром Жапаровым только по конституционной реформе. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Жалбырак ТВ".

По его словам, у Жапарова есть положительные стороны.

- Чтобы там не говорили, но Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев люди действия. Тем более, что сегодня многие вопросы, в том числе и приграничные, надо решать быстро и решительно. И не просто решать, а рубить как гордиев узел. Мы несколько раз встречались с Садыром Жапаровым и мне импонирует его решительность. Я готов поделиться своими знаниями и опытом и поддержу его по многим вопросам, но возвращение к прежним временам никогда не поддержу, - сказал политик.