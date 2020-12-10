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Кубанычбек Жумалиев предложил направить Пакистану ноту протеста

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- Бакыт Басарбек
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Депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Жумалиев предложил направить Пакистану ноту протеста. Об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

По словам нардепа, Пакистан внес в черный список 18 медицинских вузов Кыргызстана, тем самым это можно назвать вмешательством во внутренние дела страны.

"Правительство Пакистана также внесло в черный список медицинские ВУЗы в Узбекистане". В свою очередь МИД Узбекистана направил им ноту протеста, в результате чего они были исключены из черного списка. А наше Министерство образования и науки никак не отреагировало", - сказал он.

Напомним, семье депутата Кубанычбека Жумалиева принадлежит ряд медицинских учебных заведений в Бишкеке.

Ранее Пакистан включил все медицинские вузы и медицинские факультеты Кыргызстана в "черный список". Это означает, что Пакистан не рекомендовал своим гражданам получать медицинское образование в Кыргызстане.

В ноябре этого года медицинская комиссия Пакистана исключила из черного списка четыре медицинских вуза в Кыргызстане.

Так в зеленый список вошли Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева, Ошский государственный университет, Кыргызско-Российский (Славянский) университет и Международная высшая медицинская школа


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URL: https://www.vb.kg/395006
Теги:
вуз, Пакистан, Кубанычбек Жумалиев, медицина
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