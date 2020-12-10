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Медработники нанесли ущерб государству в особо крупном размере - Жапыкеев

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- Екатерина Улитина
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В отношении сотрудников системы здравоохранения возбуждено 75 уголовных дел. Об этом сегодня, 10 декабря, в ходе заседания координационного совещания правоохранительных, фискальных и других госорганов сообщил глава ГСБЭП Сыймык Жапыкеев.

- В ходе борьбы с коронавирусом государству был нанесен ущерб в особо крупном размере со стороны сотрудников Минздрава, - сказал Жапыкеев.

Он добавил, что сотрудники шли на шаг, который повлек ущерб государству из-за низких зарплат или давления начальства.

Напомним, экс-министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев в настоящее время находится в СИЗО по подозрению в заключении договоров о поставках, которые привели к потерям госбюджета.


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URL: https://www.vb.kg/395009
Теги:
Минздрав, ГСБЭП, Кыргызстан
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