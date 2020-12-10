Новиков ознакомился с системой прохождения транспорта через КПП "Иркештам"

В рамках рабочей поездки в Ошскую область исполняющий обязанности Премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызской Республики Артем Новиков ознакомился с системой прохождения и учета грузового транспорта через контрольно-пропускной пункт "Иркештам" и указал на ряд ее недостатков. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Артем Новиков отметил, что все процессы прохождения грузовых автотранспортных средств через государственную границу должны быть автоматизированы и проходить на бесконтактной основе.

"При заполнении декларации грузов человеческий фактор должен быть исключен полностью. Это устранит возможные коррупционные риски", - подчеркнул Артём Новиков.

Также были отмечены недостатки в работе систем весогабаритного контроля и инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК).

"В данное время каждый компонент информационной системы работает автономно, нет единой концепции. Необходимо чтобы была сформирована электронная база данных без возможности ручной корректировки в декларации грузов с обязательной привязкой этой системы к весогабаритному контролю и инспекционно-досмотровому комплексу. Недостаточно установить камеры, которые фиксируют прохождение автотранспортных средств через государственную границу, нужна платформа которая будет анализировать полученные данные, выдавать риски и выявлять расхождения в данных", - отметил Артем Новиков.

В завершение и.о. Премьер-министра поручил соответствующим государственным органам в сжатые сроки разработать и внедрить единую систему по автоматизации учета движения товаров, которая включает в себя обработку всех полученных сведений с эффективной системой анализа управления рисками и антикоррупционными инструментами.