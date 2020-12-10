Коррупция при выдаче водительских прав. В ГУ "Унаа" прошла спецоперация

Сегодня, 10 декабря в Государственном учреждении "Унаа" сотрудники ГСБЭП провели спецоперацию по задержанию причастных к коррупции при сдаче экзамена на получение водительских удостоверений.

Как сообщили VB.KG в ГСБЭП в ведомство обратились граждане, которые пожаловались на вымогательство денег со стороны сотрудников ГУ "Унаа". За положительный результат теоретических и практических тестов студенты автошкол вынуждали заплатить от 5 до 7 тысяч сомов.

Сегодня, 10 декабря в ГУ "Унаа" была проведена спецоперация по задержанию подозреваемых.

В пресс-службе ГРС VB.KG сообщили, что сотрудники ГУ "Унаа" оказались не причастны к вымогательству и не были задержаны. Денежные средства были найдены у сотрудника автошколы.

"Бишкекский городской отдел ГУ "Унаа" работает в штатном режиме. В целях искоренения коррупционных схем ГРС разработала и внедрила ряд АИС и снизила влияние человеческого фактора", - отмечают в пресс-службе ГРС.