Коммунальщики Москвы заказали спецборт для 500 дворников из Бишкека

Московская коммунальная компания "Жилищник" заказала спецборт из Бишкека. На борту в столицу России доставят 500 человек для работы дворниками. Об этом в эфире "Москва 24" рассказал председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

- Вот приходит к нам ГБУ "Жилищник" Таганского района, говорит, помогите, пожалуйста, не хватает 500 дворников. Так не хватает, что мы даже зафрахтовали самолет, и вот он полетит в Бишкек…, - рассказал Каримов.

Он отметил, что москвичи неохотно соглашаются на вакансии, которые считают непрестижными. Хотя из-за нехватки рабочих рук работодатели готовы платить неплохие оклады. Если верить объявлениям, дворникам платят около 45 тысяч рублей, строителям - 60-80 тысяч рублей.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился действиями компании. Он считает, что вместо того, чтобы тратить деньги на проезд мигрантов, лучше обратить внимание на привлечение жителей регионов.

- Из-за этого потом возникают конфликты между мигрантами и местными жителями, - заявил Владимир Жириновский.