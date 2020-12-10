В Бишкеке открывается Новогодняя ярмарка

Мэрия Бишкека приглашает горожан на ежегодную Новогоднюю ярмарку, которая будет проходить с 11 по 29 декабря возле памятника Курманжан Датки и кинотеатра "Ала-Тоо".

Ярмарка будет работать с 12 часов до 18 часов вечера. Торжественное открытие состоится 13 декабря в 14 часов.

Организаторы обещают большой выбор необычных подарков на Новый год для близких и друзей от малых предприятий и производителей Первомайского района.

"В качестве новогоднего подарка мы подготовили культурно-развлекательную программу для взрослых и малышей при содействии творческих коллективов "Семетей", "Кыргыз руху", "Доор", "Сувенир" и компании Flyers. Концертная программа будет проходить 12, 13, 16, 23 и 29 декабря с 14 часов до 17 часов, с соблюдением всех санитарных правил", - говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, любой желающий сможет принять участие в конкурсе музыкального творчества.

Конкурсанты выступят в дни концертной программы ярмарки, творческие номера будут размещены на официальной странице Первомайского акимиата в Facebook. Победители и призеры конкурса будут определяться по количеству отметок "Нравится" (лайков).

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 25 декабря 2020 года. По всем вопросам проведения конкурса и регистрации для участия обращаться по тел.: 0707 11 88 88 WhatsApp.

Отметим, что в конкурсе могут принять участие все желающие взрослые, ограничений к жанру, стилю и направлению нет.