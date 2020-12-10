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Главы государств ЕАЭС определят планы на будущее

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- Евгений Денисенко
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета состоится 11 декабря. Оно пройдет в режиме видеоконференции с участием глав Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, сообщили в Евразийской экономической комиссии.

В повестке – 28 вопросов. Один из важнейших, предлагаемых к рассмотрению, - доработанный проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В мае текущего года Высший Евразийский экономический совет одобрил документ в целом, после чего он был доработан с учетом предложений сторон.

В числе других вопросов - основные направления международной деятельности Союза на 2021 год, реализация временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, переход ко второму этапу формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза, план мероприятий по гармонизации законодательства государств-партнеров в нефтяной сфере, предоставление Узбекистану и Кубе статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Также предстоит рассмотреть правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, бюджет Союза на 2021 год, планы либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС, задачи по развитию единого рынка услуг и другие задачи.

Планируется, что главы государств подпишут ряд документов. В частности, Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу ЕАЭС, протокол о внесении изменений в Соглашение по вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18 июня 2010 года.

Проект Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года рассматривался недавно и на состоявшемся 4 декабря заседания Евразийского межправительственного совета. Комментируя его итоги, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович назвал данный документ "ключевым вопросом". И сообщил, что проект имеет высокую степень готовности. Остался один вопрос, который касается формирования общего рынка газа.

"Есть предложение белорусской стороны конкретизировать, что следовало бы записать в проект международного договора о формировании общего рынка газа, который, я думаю, мы получим от разработчика, а это Российская Федерация, в декабре 2020 года-в январе 2021 года. Российская сторона не возражает, чтобы эта запись была, но считает, что излишняя конкретизация, может быть, и не должна являться предметом стратегических направлений, а могла бы быть отражена соответствующим образом в международном договоре. Там будет много положений, что касается цено- и тарифообразования - это один из вопросов этого договора", - отметил Мясникович.

"Я считаю, - продолжил он, - что это очень хороший шаг вперёд и с учетом позиции сторон. И думаю, состоится такой же деловой конструктивный разговор на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который планируется провести 11 декабря 2020 года. Думаю, с учётом заинтересованности и высокой подготовленности этих вопросов разговор будет деловой ".


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URL: https://www.vb.kg/395029
Теги:
ЕАЭС
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