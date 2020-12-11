Россияне массово перешли в режим экономии. Более половины (57 процентов) жителей страны считают, что сейчас неудачное время для крупных покупок, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Благоприятным для крупных приобретений его назвала четверть населения страны. Почти каждый пятый россиянин затруднился с ответом.

Около 70 процентов жителей России заявили, что сейчас лучше тратить деньги по минимуму и максимально копить средства на будущее. Пятая часть россиян считает, что в настоящее время лучше всего поскорее тратить зарплаты и пенсии, а сбережения вложить в ценности. Около 11 процентов затруднились с ответом.

Россияне также считают, что в текущий момент не стоит брать кредиты (так ответили 75 процентов респондентов). Удачным нынешнее время для новых займов назвали 11 процентов россиян, около 14 процентов не определились с ответом.

В конце ноября Банк России предупредил, что потребительская активность в стране снизилась из-за второй волны коронавируса. Жители страны предпочитают тратить деньги только на еду и лекарства, возвращаясь к модели потребления, которая наблюдалась весной 2020 года в начале пандемии.

Источник: lenta.ru