Атамбаева не выпустят под домашний арест. Почему?

Алмазбека Атамбаева переводят из ИК-47 в СИЗО ГКНБ. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд, сообщили в пресс-службе суда.

В ведомстве напомнили, что постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Верховного суда Кыргызской Республики от 30 ноября 2020 года приговоры Первомайского районного суда г.Бишкек от 23 июня 2020 года и судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Бишкекского городского суда от 14 августа 2020 года в отношении Атамбаева А.Ш., Джолдубаевой И.Ы., Раимжанова А., Качкыналиева К.О. отменены, уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд г.Бишкек в ином составе суда.

Постановлением судьи от 7 декабря 2020 года настоящее уголовное дело принято к производству Первомайского районного суда города Бишкек и по нему назначено предварительное слушание на 10 декабря 2020 года.

Кроме этого, другим постановлением судьи от 7 декабря 2020 года в отношении обвиняемых была применена мера пресечения.

Применение меры пресечения основано на положениях статьей 274, 293 УПК КР, которые позволяют судье с момента принятия дела к производству по собственной инициативе без участников процесса единолично применить меру пресечения на срок судебного разбирательства.

Так, в отношении Алмазбека Атамбаева в соответствии с законом применена мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием под стражей в следственном изоляторе ГКНБ КР.

Это решение суда основано на том, что Атамбаев А.Ш. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, в частности, по версии следствия он является организатором коррупционного преступления по незаконному освобождению осужденного Батукаева А., то есть главным фигурантом настоящего уголовного дела.

При этом судом учитывалось то, что в отношении него в суде рассматриваются и другие уголовные дела, по которым он обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений.

В отношении обвиняемых Джолдубаевой И.Ы., Раимжанова А., Качкыналиева К.О. судьей применена мера пресечения в виде домашнего ареста, поскольку по сравнению с Атамбаевым А.Ш. в отношении них отсутствуют такие обстоятельства, как наличие других уголовных дел об особо тяжких преступлениях.

В соответствии с законом решение судьи о применении меры пресечения может быть обжаловано сторонами в Бишкекский городской суд.

10 декабря 2020 года в Первомайском районном суде г.Бишкек по данному делу проведено предварительное слушание, которое согласно законодательству проводится в закрытом судебном заседании.

В ходе предварительного слушания судьей были рассмотрены ряд ходатайств участников процесса со стороны защиты, в том числе и по изменению меры пресечения в отношении Атамбаева А.Ш.

В удовлетворении ходатайства стороны защиты об изменении меры пресечения судом отказано, поскольку согласно закону она может быть изменена только при наличии новых обстоятельств дела. На предварительном слушании новых обстоятельств дела стороной защиты не представлено.

По итогам предварительного слушания принято решение о назначении судебного заседания на 24 декабря 2020 года.