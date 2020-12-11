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Можно ли поднять иммунитет и чем? Советы врача из Бишкека

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- Нина Ничипорова
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Можно ли поднять иммунитет и чем? Это сегодня, пожалуй, самые важные вопросы, которые волнуют каждого. Ведь свирепствуют коронавирус и ОРВИ, а на пороге в придачу еще и грипп. Проконсультировать наших читателей "Вечерка" попросила врача–терапевта ЦСМ №4 Ирыскуль Молчанову.

- Любая вирусная болезнь - это проявление напряженной функции иммунной системы. Она очень напряжена, поэтому ее категорически нельзя поднимать и стимулировать, ей просто нужно помогать.

Каким образом?

- В период распространения вирусных инфекций и риска заболеть предпочтение стоит отдать продуктам, содержащим витамины А, С, цинк и кальций: цитрусовые, яблоки, смородину, киви, сладкий перец, квашеную капусту, укроп, петрушку, зеленый лук, свеклу, молочные и кисломолочные продукты (творог, сметана, молоко, кефир, йогурт), твердые сыры, отварную рыбу жирных сортов, телятину, курицу, морковь со сметаной, изюмом или курагой, пейте напитки из клюквы и брусники, употребляйте растительные масла (оливковое, льняное, подсолнечное), каши. Другими словами, употреблять те продукты, которые не будут перегружать организм энергоемкостью и поддержат иммунитет. Вирусы плохо переносят щелочную среду, поэтому стоит включить в рацион минеральную воду. Щелочную среду помогут создать овощи, ягоды, фрукты, зелень. Но специальных продуктов, от которых иммунитет укрепляется, не существует.

А имбирь, чеснок, лимоны?

- Про чудодейственные свойства имбиря, чеснока и лимона для укрепления иммунитета больше мифов. Хотя в них, безусловно, много витаминов и их тоже надо включать в рацион. А вот то, что они сильные желчегонные, - правда. И когда у больного нарушен механизм опорожнения печени, они могут помочь ее разгрузить. Во время болезни важно, чтобы содержимое печени было достаточно жидким и легко отходило.

Какие продукты обязательно нужно есть, если заболел коронавирусом?

- Обязательно нужен животный жир! Это, с одной стороны, ресурс, а с другой - профилактика легочных проблем. Сливочное масло, животный нутряной жир можно добавлять в разные блюда. Жир - хорошая профилактическая и лечебная мера для тех, кто болеет. Можно добавить и рыбий жир.

В период болезни питание в первую очередь должно быть также витаминизированным, содержать большое количество полезных фруктов и овощей. Можно употреблять те же продукты, что и при профилактике, но соблюдать ряд условий: принимать пищу не менее 4–5 раз в день примерно в одно и то же время, лучше всего небольшими порциями. Советую есть любые сорта мяса, птицы и рыбы, а также яйца, которые лучше готовить всмятку или в виде паровых омлетов.

Пища должна быть хорошо проварена, с как можно меньшим содержанием жареных блюд. Во время болезни следует исключить из рациона жгучие приправы, кондитерские изделия и сладости, алкогольные напитки, консервацию, кофе, сильно газированную минеральную воду, какао, ржаной хлеб, колбасу. Ни в коем случае не употреблять фастфуд, который вреден даже для здорового организма и вызывает сбои в обмене веществ. Необходимо ограничить потребление соли до 5 граммов (одна чайная ложка) в сутки. Соль способствует удержанию жидкости в тканях, что не желательно при пневмонии, вызванной COVID–19.

В остром периоде болезни полезно есть как можно больше свежих фруктов и овощей, употреблять грецкие орехи, мед, увеличить суточное количество потребляемой жидкости до трех литров.

Для здорового человека это огромный объем...

- Во время болезни активной должна быть выводящая функция, а для этого нужно много воды - не менее двух с половиной–трех литров в день, чтобы дать дополнительный ресурс организму. Желательно теплой, даже горячей. Любая вода ниже температуры тела - это затраты энергии, чтобы ее согреть. У большинства людей слабый легочный барьер потому, что не хватает воды и жира.

Некоторые считают, что вирус можно убить спиртным. Поможет?

- Алкоголь влияет на увеличение выведения из организма жидкости. У заболевшего, испытывающего и без того дефицит жидкости, употребление алкоголя только усугубит этот дефицит. Обезвоженный организм дольше выздоравливает, более того может и не выдержать.

Нужно ли есть, если не хочется?

- Во время болезни человек не хочет есть, у многих пропадают и обоняние, и вкус - организм говорит: "есть не надо". Если есть не хочется, не заставляйте себя через силу, отсутствием аппетита организм сигнализирует о своих потребностях. Лучше выпить воды, морса, компота, некрепкого чая или минеральной воды.

Судя по нашей беседе, иммунитету необходимо создать условия для его нормальной работы?

- Верно. Поэтому еще раз повторю: необходимо придерживаться полноценного рациона питания по количеству и составу витаминов и микроэлементов. И прежде всего белка, который является основным строительным материалом для клеток иммунной системы. Спать надо не менее 7–8 часов, ибо во сне образуются новые иммунные клетки. Избегать стрессов, поскольку они ведут к снижению сопротивляемости организма, стараться сохранять хорошее настроение. Ведь наши иммунная, нервная и гормональная системы работают в постоянном взаимодействии. Поддерживать себя в нормальной физической форме, больше бывать на свежем воздухе. Хорошее кровообращение позволяет клеткам иммунной системы достичь всех уголков нашего организма и лучше выполнять защитную функцию. Многим покажется, что это чересчур просто и неэффективно. Но иммунитет вас отблагодарит за помощь, поверьте.

кстати

Питье горячей воды - давняя историческая традиция Китая, о ней упоминается даже в тибетской медицине. И когда вам говорят "пейте больше горячей воды", не отказываетесь, потому что горячая вода непременно поможет!

При простуде и повышении температуры человеческое тело выделяет пот, что делает организм слабее. Большое количество горячей воды может в определенной степени облегчить дискомфорт от простуды.

При возникновении болей во время менструального цикла, в животе, а также при диарее стакан горячей воды может обл


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URL: https://www.vb.kg/395042
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, иммунопрофилактика, коронавирус
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