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Массовое отравление детей. Руководство и сотрудников школы оштрафовали

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- Оксана Гут
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В учебно-воспитательном комплексе "Кут Билим" села Байтик, где отравились 24 ребенка, были выявлены ряд санитарных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

8 декабря в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" поступили, по уточненным данным, 25 пострадавших, из них 24 ребенка и 1 взрослый.

На сегодняшний день все пациенты после оказания им медицинской помощи в удовлетворительном состоянии выписаны на амбулаторное лечение.

На месте очага при санитарно-гигиеническом расследовании Аламудунского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора были выявлены ряд санитарных нарушений.

По выявленным нарушениям составлены протоколы о нарушении и вынесены постановления о наложении взыскания по делу о нарушении:

  1. на руководителя данной школы по статье 150/4 (23000 сом);
  2. на кладовщика-завхоза, поставщика продуктов питания 150/4 (7500 сом);
  3. на мед.работника 150/4 (7500 сом);
  4. на шеф повара 150/4 (7500 сом).

В очаге проведена санитарно-просветительная работа, были отобраны образцы пищевых продуктов.

"Образцы пищевых продуктов для лабораторных исследований в работе, по итогам будет дана дополнительная информация", - отметили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/395043
Теги:
Аламудунский район, дети, отравление, санитария, школа, штраф, Кыргызстан, больница, Госсанэпиднадзор, Минздрав
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