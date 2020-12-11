Массовое отравление детей. Руководство и сотрудников школы оштрафовали

В учебно-воспитательном комплексе "Кут Билим" села Байтик, где отравились 24 ребенка, были выявлены ряд санитарных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

8 декабря в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" поступили, по уточненным данным, 25 пострадавших, из них 24 ребенка и 1 взрослый.

На сегодняшний день все пациенты после оказания им медицинской помощи в удовлетворительном состоянии выписаны на амбулаторное лечение.

На месте очага при санитарно-гигиеническом расследовании Аламудунского районного центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора были выявлены ряд санитарных нарушений.

По выявленным нарушениям составлены протоколы о нарушении и вынесены постановления о наложении взыскания по делу о нарушении:

на руководителя данной школы по статье 150/4 (23000 сом); на кладовщика-завхоза, поставщика продуктов питания 150/4 (7500 сом); на мед.работника 150/4 (7500 сом); на шеф повара 150/4 (7500 сом).

В очаге проведена санитарно-просветительная работа, были отобраны образцы пищевых продуктов.

"Образцы пищевых продуктов для лабораторных исследований в работе, по итогам будет дана дополнительная информация", - отметили в ведомстве.