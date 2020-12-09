В школе-интернате села Байтик отравились 23 ребенка. Как сообщает пресс-служба Минздрава КР, 8 декабря примерно в 23:00 часов в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи по линии скорой помощи были доставлены 23 ребенка (от 8 до 20 лет) с пищевой токсикоинфекцией из школы-интерната в селе Байтик Аламединского района.

Всем детям оказана помощь: промывание желудка, инфузионная, детоксикационная терапия. Состояние детей оценивается как относительно удовлетворительное.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи и на месте ознакомился с состоянием детей.

"Центром госсанэпидемнадзора Аламединского района организован выезд эпидгруппы для проведения эпидемиологического расследования. По результатам будет дана дополнительная информация", - отмечают в ведомстве.