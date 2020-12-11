Как в Токтогульском районе идет спасение краснокнижного винограда

Виноград Узунахматский занесен в Красную книгу страны как исчезающий вид флоры. Уникальность этого растения заключается в том, что его можно найти только в горах Западного Тянь-Шаня и нигде больше в мире.

Обладая таким особенным статусом эндемика, он не смог устоять очередному вредному воздействию человека. Из-за интенсивного освоения территорий и хищнического сбора плодов с ломкой побегов, виноградные площади значительно сократились. Однако, благодаря активистам села Актектир Токтогульского района, виноград Узунахматский на сегодня переживает свое второе рождение.

"Во второй половине 90-х годов многие деревья были вырублены. Людям приходилось выживать, печь топить было нечем, вот и вырубили все окрестные леса. Однако, уничтожение деревьев на этом не остановилось. Чтобы расчистить территорию под сенокос, начали сжигать остатки деревьев, и в результате, 99% леса были полностью сожжены", - рассказывает лидер жамаата "Келечек" Акмат Чалов.

Местные экоактивисты забили тревогу, и чтобы сохранить местную флору, объединились в жамаат, назвав его "Келечек", что переводится как "Будущее". На сегодня, жамаат организовал демонстрационный участок площадью 20 сотых, где уже высажено более 500 саженцев этого краснокнижного винограда. Более того в своем питомнике они вырастили 150 саженцев винограда и готовы предоставить их айыл окмоту и местным школам, чтобы и они смогли организовать свои участки для выращивания и последующего размножения, а также для экологического образования школьников.

"Для создания благоприятных условий при выращивании винограда, ему нужно пространство для роста, достаточное освещение, вода и, конечно, опора, за которую лиана могла бы цепляться, или шпалера. Это специальная конструкция, которая предотвращает провисание лозы, помогает создавать и обеспечить естественную вентиляцию для листьев и ягод, и помогает повысить урожайность. Наш жамаат обратился в ПРООН и проект помог нам приобрести материалы для изготовления шпалеры. Без нее, как мы в этом году убедились, было бы крайне сложно дальше выращивать виноград", - сказал Акмат Чалов.

В рамках проекта ПРООН/ГЭФ были приобретены материалы для изготовления и установки шпалеры для краснокнижного винограда. Экоактивисты уверены, что с использованием этой конструкции им будет легче возделывать, приумножать и дальше распространять этот вид исчезающего винограда.

Всего "Келечек" арендует 28 гектаров земель лесного фонда и пастбищ для восстановления исчезающих лесных культур. Жамаат культивирует наряду с отдельными сортами деревьев, еще один исчезающий вид – яблоню Недзвецкого, который описывается в Красной книге как "очень редкий, эндемичный, исчезающий вид, с незначительной численностью и ценный вид для селекции". Вот таким образом активисты Токтогульского района борются за спасение биоразнообразия Западного Тянь-Шаня.

ПРООН/ГЭФ "Сохранение глобально значимого биоразнообразия и связанных с ним земельных и лесных ресурсов Западного Тянь-Шаня для поддержки устойчивых средств существования" нацелен на сохранение уникальных природных комплексов и биоразнообразия, содействие охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира. Проект финансируется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и осуществляется в партнерстве с Госагентством по охране окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР.

О Западном Тянь-Шане

Западный Тянь-Шань горная система, отличающаяся высоким уровнем эндемизма и богатой флорой и фауной. Регион входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является одним из 34 глобальных Горячих точек биоразнообразия (Biodiversity Hotspots) и включен в рейтинг мировых экорегионов Global 200 по версии Всемирного фонда дикой природы (WWF). На территории Западного Тянь-Шаня обитают находящиеся на грани исчезновения 27 видов животных и произрастают 54 краснокнижных вида растений.

Отдел по коммуникациям ПРООН в КР