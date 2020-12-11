Официальный статус русского языка в КР важен для мигрантов в России

Статус русского языка в Кыргызстане является крайне важным для мигрантов в России. Об этом сегодня, 11 декабря, в ходе конференции, организованной клубом региональных экспертов "Пикир" "Значение русского языка в современном развитии Кыргызстана, в экономическом и образовательном сотрудничестве с Россией и странами СНГ" заявил председатель Московского регионального отделения Общероссийского Кыргызского конгресса Марсель Салахунов.

- Мигранты из Кыргызстана заняли практически весь сектор услуг - кафе, рестораны, гостиницы. Мигранты из Кыргызстана - это давно не просто дворники и официанты. Они становятся менеджерами и администраторами. Они учатся, осваивают современные технологии развития бизнеса и в конце концов смогут помочь своей стране. Поэтому сегодня Кыргызстан должен поддерживать мигрантов и в первую очередь дать им возможность изучать языки, - сказал Марсель Салахунов.

Он отметил, что все кто зарабатывают в России более 100 тысяч в месяц знают русский язык. При этом он отметил, что растет число приезжих кыргызстанцев, которые не знают русский.

- Эта категория мигрантов - наиболее уязвимая. Они не могут защитить свои права на работе, с представителями власти, их обманывают наши же соотечественники. У них самые маленькие оклады, - продолжил Салахунов.

Он добавил, что благодаря тому, что русский язык имеет в КР статус официального кыргызстанцы могут работать водителями такси, используя национальные водительские удостоверения.