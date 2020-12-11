Тазабек Икрамов: Референдум нужно провести, чтобы пресечь споры

Проведение референдума по изменению Конституции как раз отвечает принципам демократии. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился Тазабек Икрамов.

По его словам, референдум нужно провести с одной целью, чтобы пресечь разного рода споры.

- Сейчас спорят о необходимости проведения реформы Конституции. И вот как раз, чтобы раз и навсегда прекратить эти споры, я считаю, что надо узнать мнение всего народа по этому поводу. Пусть народ скажет посредством референдума, нужны ему конституционные реформы или нет. По этой причине я и проголосовал за проведение референдума, - сказал народный избранник.

О необходимости дать народу возможность выбрать форму правления неоднократно говорил и лидер фракции "Онугуу-Прогресс", депутат Бакыт Торобаев. На этой неделе на заседании парламента он заявил, что за 30 лет существования народу Кыргызстана не давали такой возможности.

- Всегда форму правления определяли власти, а за гражданами оставляли только право "согласиться" с эти выбором. Между тем в обществе есть понимание целесообразности предоставления выбора формы правления самому народу Кыргызстана, который является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в Кыргызстане, - сказал он.