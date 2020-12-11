Погода
$ 84.74 - 84.90
€ 103.15 - 103.60

Тазабек Икрамов: Референдум нужно провести, чтобы пресечь споры

154  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Проведение референдума по изменению Конституции как раз отвечает принципам демократии. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился Тазабек Икрамов.

По его словам, референдум нужно провести с одной целью, чтобы пресечь разного рода споры.

- Сейчас спорят о необходимости проведения реформы Конституции. И вот как раз, чтобы раз и навсегда прекратить эти споры, я считаю, что надо узнать мнение всего народа по этому поводу. Пусть народ скажет посредством референдума, нужны ему конституционные реформы или нет. По этой причине я и проголосовал за проведение референдума, - сказал народный избранник.

О необходимости дать народу возможность выбрать форму правления неоднократно говорил и лидер фракции "Онугуу-Прогресс", депутат Бакыт Торобаев. На этой неделе на заседании парламента он заявил, что за 30 лет существования народу Кыргызстана не давали такой возможности.

- Всегда форму правления определяли власти, а за гражданами оставляли только право "согласиться" с эти выбором. Между тем в обществе есть понимание целесообразности предоставления выбора формы правления самому народу Кыргызстана, который является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти в Кыргызстане, - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395052
Теги:
Бакыт Торобаев, Конституция, референдум, Тазабек Икрамов, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  