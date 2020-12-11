Финал лотереи "Поймай удачу"! Кто выиграет квартиры на Иссык-Куле?

Друзья, свершилось! Сегодня в прямом эфире компания MegaCom разыграет главный приз лотереи "Поймай удачу!" – квартиру от строительной компании "Оргтехстрой" на побережье Иссык-Куля, в строящемся ЖК "Лазурит"!
Напомним, лотерея проводилась среди пользователей мобильного приложения MegaPay.
Помимо главного приза будут разыграны и другие крутые призы:
Торжественная церемония по случаю окончания лотереи "Поймай удачу!" состоится 11 декабря 2020 года в 20:00!
Вас ждёт фееричное выступление эстрадных артистов и кульминация вечера – объявление победителя – обладателя главного приза.
Церемония будет проходить в режиме онлайн:
Желаем удачи!