Финал лотереи "Поймай удачу"! Кто выиграет квартиры на Иссык-Куле?

Друзья, свершилось! Сегодня в прямом эфире компания MegaCom разыграет главный приз лотереи "Поймай удачу!" – квартиру от строительной компании "Оргтехстрой" на побережье Иссык-Куля, в строящемся ЖК "Лазурит"!

Напомним, лотерея проводилась среди пользователей мобильного приложения MegaPay.

Помимо главного приза будут разыграны и другие крутые призы:

сертификат на 100 литров бензина от сети АЗС "Газпромнефть"; номера категории "Золото" от компании MegaCom; безлимитные годовые интернет-пакеты от компании MegaCom; скидочные сертификаты на приобретение квартиры от "Оргтехстрой" на 200 000 и 400 000 сомов; сертификаты на 5000 сомов от онлайн-магазина Izishop.

Торжественная церемония по случаю окончания лотереи "Поймай удачу!" состоится 11 декабря 2020 года в 20:00!

Вас ждёт фееричное выступление эстрадных артистов и кульминация вечера – объявление победителя – обладателя главного приза.

Церемония будет проходить в режиме онлайн:

на нашем YouTube-канале MegaCom Kyrgyzstan; в прямом эфире на наших официальных страничках – @megacomkg и @megapaykg.

Желаем удачи!