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Финал лотереи "Поймай удачу"! Кто выиграет квартиры на Иссык-Куле?

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Друзья, свершилось! Сегодня в прямом эфире компания MegaCom разыграет главный приз лотереи "Поймай удачу!" – квартиру от строительной компании "Оргтехстрой" на побережье Иссык-Куля, в строящемся ЖК "Лазурит"!

Напомним, лотерея проводилась среди пользователей мобильного приложения MegaPay.

Помимо главного приза будут разыграны и другие крутые призы:

  1. сертификат на 100 литров бензина от сети АЗС "Газпромнефть";
  2. номера категории "Золото" от компании MegaCom;
  3. безлимитные годовые интернет-пакеты от компании MegaCom;
  4. скидочные сертификаты на приобретение квартиры от "Оргтехстрой" на 200 000 и 400 000 сомов;
  5. сертификаты на 5000 сомов от онлайн-магазина Izishop.

Торжественная церемония по случаю окончания лотереи "Поймай удачу!" состоится 11 декабря 2020 года в 20:00!

Вас ждёт фееричное выступление эстрадных артистов и кульминация вечера – объявление победителя – обладателя главного приза.

Церемония будет проходить в режиме онлайн:

  1. на нашем YouTube-канале MegaCom Kyrgyzstan;
  2. в прямом эфире на наших официальных страничках – @megacomkg и @megapaykg.

Желаем удачи!


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URL: https://www.vb.kg/395053
Теги:
#MegaCom, PR
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